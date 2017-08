Der Ex-Nationalspieler hatte den Verbands-Nachwuchs im Juni bei seinem ersten großen Turnier als DFB-Trainer zum EM-Triumph in Polen geführt. Er unterschrieb einen Kontrakt bis 31. August 2020.

"Stefan Kuntz bringt viel Leidenschaft und eine hohe fachliche Kompetenz mit. Deshalb setzen wir auch bei der U21 auf Kontinuität und trauen ihm zu, auch weiterhin erfolgreich zu arbeiten und an die bisherigen Erfolge anzuknüpfen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel, der zudem die "hervorragende Abstimmung" zwischen Bundestrainer Joachim Löw und Kuntz lobte.

"Spieler entwickeln"

"Es macht mich stolz, weiterhin als U21-Trainer tätig sein zu können" , meinte Kuntz zu der Vertragsunterzeichnung und fügte an: "Mit dem Gewinn des EM-Titels haben wir ein Ziel erreicht, das in mir große Lust geweckt hat, mit den besten deutschen Nachwuchsspielern und einem tollen Funktionsteam weiterzuarbeiten." Ziel sei es auch, so der frühere Torjäger, "weiterhin Spieler zu entwickeln, die es bis in die A-Nationalmannschaft schaffen können."

Meisterstück in der "Probezeit" gemacht

Der Vertrag von Kuntz, der im Spätsommer 2016 die Nachfolge von Horst Hrubesch als U21-Coach angetreten hatte, war ursprünglich nur bis kurz nach der EM gelaufen - von einer "Probezeit" war die Rede. Die Meisterprüfung in Polen, wo die DFB-Elf das Finale gegen Spanien mit 1:0 gewann, überstand der gebürtige Neunkirchener dann mit Bravour.

Am 5. September startet die Qualifikation zur U 21-EM 2019 mit dem Heimspiel in Osnabrück gegen den Kosovo. Zuvor trifft die deutsche Mannschaft am 1. September in einem Länderspiel in Paderborn auf Ungarn.

sid | Stand: 11.08.2017, 15:11