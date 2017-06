Spaniens U21 schon im Halbfinale

Spaniens U21 besiegte am Dienstagabend (20.06.2017) Portugal mit dem Münchner Renato Sanches 3:1 (1:0) und hat nach dem 5:0 zum Auftakt gegen Mazedonien den ersten Platz in der Gruppe B bereits sicher. Die Portugiesen, die zuvor 2:0 gegen Serbien gewonnen hatten, müssen dagegen um das Weiterkommen bangen. Nur die drei Gruppensieger und der beste Zweite erreichen die Runde der letzten Vier. Saul Niguez (21.), Sandro Ramirez (64.) und Inaki Williams (90.+3) erzielten die Tore für die Spanier, die schon 1986, 1998, 2011 und 2013 Europameister waren. Für Portugal traf der Neu-Leipziger Bruma (77.), der 20 Minuten zuvor eingewechselt worden war, mit einem tollen Distanzschuss. Schiedsrichter Tobias Stieler aus Hamburg hatte mit der Partie keine Probleme.

Serbiens U21 bei EM weiter sieglos

Serbiens Uros Djurdjevic (l.) am Ball

Zuvor hatte Serbiens U21 -Nationalmannschaft gegen Mazedonien trotz eines Treffers des Frankfurters Mijat Gacinovic den ersten EM-Sieg verpasst. Gegen den EM -Debütanten kamen die Serben nach einer 1:0-Führung nur zu einem 2:2 (1:0). Mijat Gacinovic brachte den U20 -Weltmeister in der ersten Halbzeit in Führung (24. Minute). Nach der Pause drehten Enis Bardhi (64.) per Handelfmeter und Joker Nikola Gjorgjew (83.) die Partie für den Außenseiter. Kurz vor Schluss verhinderte Uros Djurdjevic dann die zweite Niederlage für die Serben (90.).

red/sid/dpa | Stand: 20.06.2017, 22:50