Der Europameister von Trainer Stefan Kuntz will einen weiteren Schritt zur Qualifikation für die Endrunde 2019 machen, ein Sieg am Dienstag (14.11.2017) in Israel ist eingeplant. "Wenn wir alles in die Waagschale werfen, werden wir auch erfolgreich sein" , sagte Kapitän Thilo Kehrer.

Mit drei Siegen aus vier Spielen belegt die deutsche Mannschaft einen Punkt hinter Irland den zweiten Platz der Qualifikationsgruppe. Nur der Erste fährt sicher zur EM 2019 in Italien und San Marino.

Kuntz' neue Mannschaft findet sich mehr und mehr

"Ich erwarte einen viel stärkeren Gegner als Aserbaidschan. Mit sieben Punkten aus vier Spielen hat Israel bisher eine gute Qualifikation gespielt und noch die Möglichkeit, sich direkt für die EM zu qualifizieren" , warnte Kuntz. In Aserbaidschan gewann seine Elf um den dreifachen Torschützen Marcel Hartel mit 7:0.

Kuntz treibt nach dem EM-Titel den Aufbau seiner neuen Mannschaft voran. Fünf Europameister stehen im aktuellen Aufgebot; das neue Team findet sich mehr und mehr.

"Das wird ihren Horizont erweitern"