U21-EM - Portugal trotz Sieg ausgeschieden

Portugals U21-Nationalmannschaft ist bei der U21-EM in Polen in der Gruppenphase gescheitert. Die Auswahl um den Neu-Leipziger Bruma und Renato Sanches vom FC Bayern besiegte am Freitag (23.06.17) in Gdynia zwar die bereits ausgeschiedenen Mazedonier mit 4:2 (2:1), hat als Gruppenzweiter aber die schlechtere Tordifferenz als die Slowakei als Zweiter der Gruppe A und damit keine Chance mehr auf die K.o.-Runde. Die bereits für das Halbfinale qualifizierten Spanier besiegten Serbien mit 1:0 (1:0) und feierten ihren dritten Sieg.

Portugal ging gegen EM-Neuling Mazedonien früh durch Edgar Ié in Führung (2. Minute), RB-Neuzugang Bruma erhöhte mit einem fulminanten Schuss (22.). Die weiteren Tore durch Daniel Podence (57.) und erneut Bruma (90.+1) waren aber letztlich zu wenig für dem EM-Finalisten von 2015, weil auch die Mazedonier noch zwei Tore durch Enis Bardhi (40.) und Kire Markoski (80.) erzielten. Portugal Diogo Jota sah in der Schlussphase noch die Rote Karte (90.+2).

Spanien besiegt Serbien

Für die Spanier traf Denis Suarez vom FC Barcelona zum dritten Sieg im dritten EM-Spiel (38.).

Deutschland führt die Gruppe C mit sechs Zählern und 5:0 Toren an und muss am Samstag gegen Italien antreten. Ein Punkt reicht dann zum Gruppensieg. Sollten die U21-Fußballer nur Zweiter werden, müssen sie das Torverhältnis der Slowakei von 6:3 überbieten. Nur die drei Gruppensieger und der beste Zweite ziehen ins Halbfinale ein.

red/sid/dpa | Stand: 23.06.2017, 20:48