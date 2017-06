U21-EM - Leistungsträger suchen ihre Form

Denn für Davie Selke, Kapitän Maximilian Arnold, Mitchell Weiser, Max Meyer und mit Abstrichen auch Serge Gnabry war zuletzt nicht alles Eitel Sonnenschein.

Selke braucht wieder Tore

Selke ist zwar mit RB Leipzig sensationell Vizemeister geworden, doch so richtig auf die Fahne schreiben wollen wird er sich diesen Erfolg nicht. Zwar stand er in 21 Partien in der Liga auf dem Platz, doch nur in zwei davon war er in der Startelf, in allen anderen wurde er ausgewechselt. Immerhin vier Treffer gelangen ihm in den nur 436 Einsatzminuten. Diese Situation ist für den ambitionierten 22-Jährigen, der eigentlich schon vor zwei Jahren als kommende deutsche Sturmhoffnung gehandelt wurde, natürlich zu wenig. Dementsprechend hat Selke sich auch in Leipzig bereits verabschiedet und wechselt zu Hertha BSC.

In Leipzig unzufrieden: Davie Selke

Auch für die U21 hat Selke in seinen letzten drei Spielen nicht mehr getroffen - die längste Durststrecke seit er erstmals für die Junioren auflief. Und wie das bei Stürmern so ist: Nur Tore bringen das angeknackste Selbstbewusstsein zurück. Das ist bei Selke eigentlich ziemlich ausgeprägt und auch U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz macht sich um ihn keine Sorgen: "Der schießt das 1:0, nimmt den Ball wieder aus dem Tor und legt ihn auf den Mittelpunkt, weil er noch ein zweites schießen will" , sagt der deutsche U21-Nationaltrainer über seinen Stürmer. "Das ist natürlich das, was du haben willst als Trainer:" Für Selke stehen die Chancen angesichts dieser Worte gut, dass er in Polen die Chance bekommt, in die Erfolgsspur zurückzufinden und bei der Hertha durchzustarten.

Wenn es drauf ankam war Arnold draußen

Blickt man auf die Einsatzzahlen, muss man sich um U21-Kapitän Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg keine Sorgen machen. 36 absolvierte Pflichtspiele stehen in dieser Saison für den offensiven Mittelfeldspieler zu Buche. Doch als es bei seinen abstiegsbedrohten Wölfen auf die Zielgeraden ging, war Arnold plötzlich nicht mehr gesetzt. In der Relegation und auch im letzten Saisonspiel gegen Hamburg kam er erst spät von der Bank. Auch die zwei Treffer und drei Vorlagen zeigen: So ganz rund läuft es bei ihm in Wolfsburg aktuell nicht.

Der 23-Jährige könnte die Europameisterschaft nutzen, um sich ins Blickfeld potenzieller Interessenten zu spielen. Dass ihm der Adler auf der Brust liegt, hat er schon bewiesen: In der EM-Qualifikation war er mit je fünf Toren und Assists der entscheidende Faktor.

Weiser braucht Rhythmus, Meyer spielt vor

Dass die Saison für Mitchell Weiser bei der Berliner Hertha nicht so gut lief, hat er selbst nicht wirklich zu verschulden. Rückenprobleme und Muskelverletzungen setzten ihn mehrmals außer Gefecht: Nur in 17 Partien stand der Rechtsverteidiger oder rechte Mittelfeldspieler auf dem Rasen. Nach seiner glänzenden Vorsaison war das natürlich enttäuschend, doch das Turnier kommt für ihn nun genau richtig, um wieder seinen Rhythmus zu finden und Spielpraxis zu sammeln.

Jubel für Deutschland: Max Meyer

32 Einsätze - fünf Tore, acht Vorlagen und erst 20 Jahre alt. Die Statistik von Max Meyer bei Schalke 04 liest sich hervorragend - leider entstammt sie der Saison 2015/16. Ein Jahr später hat sich Meyer auf dem Papier nur in Sachen Erfahrung weiterentwickelt. 21 Jahre, 27 Einsätze, ein Tor, drei Assists. Die mehr als mäßige Saison der Königsblauen ist auch am Spielmacher nicht vorbeigegangen. Große Sorgen muss man sich um ihn aber wohl nicht machen, schließlich schaffte er es zwischenzeitlich trotzdem zum Debüt in der A-Nationalmannschaft und markierte dort sogar bereits einen Treffer.

Das Kapitel Gelsenkirchen könnte für ihn jedoch bald beendet sein. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung schlug er zuletzt aus. Spielt er in Polen stark, steigt der Preis, den S04 für das Eigengewächs verlangen kann.

Gnabry spielt sich warm für Bayern

Serge Gnabry gab jüngst seinen Wechsel zum FC Bayern bekannt, hat für Werder Bremen als Mittelfeldspieler elf Saisontore erzielt und war in der Hinrunde die Lebensversicherung des damals abstiegsbedrohten Nordklubs. Beim sensationellen Aufschwung der Werderaner in der Rückrunde, war er nur zu Beginn dabei. Aus den sechs Spielen, die Gnabry dann verletzt nicht auf dem Rasen stand, holte Bremen 14 Punkte. Aus den abschließenden fünf Spielen dann nur noch sechs.

Dass das nicht am zukünftigen Münchener lag, der auch teilweise nur eingewechselt wurde, konnte jeder Beobachter sehen, doch für die freche Selbstverständlichkeit, die der schnelle Offensivmann auf dem Rasen braucht, war das sicherlich nicht förderlich. Gerade angesichts des drohenden harten Kampfs um Einsatzzeiten in München braucht Gnabry definitiv eine sehr erfolgreiche EM.

