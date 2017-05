Kuntz mit "guter Mischung" zur U21-EM

Ohne zahlreiche Confed Cup-Fahrer reist die deutsche U21-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft nach Polen im Juni. Gleich neun potenzielle Stammspieler fehlen im Aufgebot von U21-Coach Stefan Kuntz und nehmen stattdessen am Confederations Cup mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft teil. Angeführt wird das noch 25-köpfige Nachwuchs-Aufgebot, das Kuntz am Mittwoch gemeinsam mit Bundestrainer Joachim Löw in Frankfurt bekanntgab, vom Schalker Max Meyer, dem Bremer Serge Gnabry und Kapitän Maximilian Arnold.

Nur Gerhardt und Tah mit Erfahrung in der A-Mannschaft

Während des Trainingslagers im Juni wird der Kader noch auf 23 Profis reduziert. Im Wolfsburger Yannick Gerhardt und dem Leverkusener Jonathan Tah stehen nur zwei weitere Profis mit Erfahrungen im A-Nationalteam im U21-Kader. Komplettiert wird das Aufgebot durch weitere Spieler mit Erfahrung in der U21 und der Bundesliga, etwa den Berliner Niklas Stark, den Gladbacher Mahmoud Dahoud, den Leipziger Davie Selke und die Hoffenheimer Nadiem Amiri und Jeremy Toljan.

"Ein Wahnsinnspotenzial"

"Wir haben auch junge Spieler dabei, das ist eine gute Mischung, auf die ich mich sehr freue", sagte Kuntz: "Wenn man beide Aufgebote sieht: Das ist ein Wahnsinnspotenzial." Die U21-EM findet vom 16. bis 30. Juni in Polen statt. Die DFB-Auswahl spielt in der Vorrunde gegen Tschechien (18. Juni), Dänemark (21. Juni) und Italien (24. Juni).

Der EM-Kader

Tor: Jannik Huth (FSV Mainz 05), Julian Pollersbeck (1. FC Kaiserslautern), Marvin Schwäbe Dynamo Dresden

Abwehr: Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg), Gideon Jung (Hamburger SV), Thilo Kehrer (FC Schalke 04), Marc-Oliver Kempf (SC Freiburg), Lukas Klünter (1. FC Köln), Niklas Stark (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Jeremy Toljan (1899 Hoffenheim)

Mittelfeld/Angriff: Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim), Waldemar Anton (Hannover 96), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach), Serge Gnabry (Werder Bremen), Janik Haberer (SC Freiburg), Dominik Kohr (FC Augsburg), Max Meyer (FC Schalke 04), Levin Öztunali (FSV Mainz 05), Maximilian Philipp (SC Freiburg), Felix Platte (Darmstadt 98), Davie Selke (RB Leipzig), Mitchell Weiser Hertha BSC

sid/dpa | Stand: 17.05.2017, 13:00