Leverkusens Tah fällt für U21-EM aus

Der 21-jährige Profi von Bayer Leverkusen laboriert an einer Adduktorenverletzung, die er am vergangenen Donnerstag im Trainingslager in Grassau erlitten hatte. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag (13.06.2017) mit.

Für Tah, der auch schon drei A-Länderspiele für Deutschland absolvierte, nominierte Auswahltrainer Stefan Kuntz den zunächst aus dem Kader gestrichenen Waldemar Anton von Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 nach.

Die DFB-Auswahl spielt bei der U-21-EM in der Vorrunde gegen Tschechien (18. Juni), Dänemark (21. Juni) und Italien (24. Juni).

Stand: 13.06.2017, 09:40