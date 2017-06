Das und seine hervorragende Ballbeherrschung durften auch schon die Spieler des FC Bayern München bestaunen, als er im Champions-League-Halbfinale 2016 die halbe Bayern-Elf mit einem atemberaubenden Solo stehen ließ und zum 1:0 für Atletico einschob. Mit 157 Spielen in der Primera Division und 30 Champions-League-Partien verfügt kein Spieler im Aufgebot der Spanier über eine derart große Erfahrung. Folglich geht Niguez auch auf dem Feld als Anführer voran, Kapitän ist aber ein anderer.

Deulofeu - Talent mit dem nächsten Anlauf

Will endlich den Durchbruch schaffen: Gerard Deulofeu (r.)

Gerard Deulofeu, mit 23 Jahren der drittälteste in Spaniens Kader und zugleich U21 -Rekordnationalspieler (35 Spiele), will die Bühne in Polen nutzen, um sich für europäische Topklubs zu empfehlen. Dem 1,74 Meter großen Rechtaußen wurde einst eine glorreiche Karriere prophezeit. 2013 wurde er nach einer überragenden Zweitliga-Saison (18 Tore in 33 Spielen) bei Barcelonas zweiter Mannschaft zu den Profis geholt - dort aber direkt verliehen.

Weder beim FC Everton, noch bei einer anschließenden Leihe in Sevilla konnte er die hohen Erwartungen erfüllen. Und doch verpflichteten ihn die "Toffees" 2015 für rund sechs Millionen Euro. Zuletzt wechselte er im Winter 2017 zum AC Mailand - erneut auf Leihbasis. Noch ist unklar, ob der 23-Jährige, der in Polen immerhin einen Treffer und eine Torvorlage beisteuerte, nach England zurückkehrt.

Trainer Celades - mit dem harten Kern zum Erfolg

Deulofeu, Niguez, Asensio - drei Namen die einem beim Blick auf das spanische U21 -Team sofort ins Auge springen. Aber die Iberer haben es nicht nur aufgrund ihrer Einzelkönner ins Endspiel geschafft. Ähnlich wie bei den Erfolgen 2011 und 2013 funktioniert die Truppe von Trainer Albert Celades als Team.

Abgesehen vom dritten Gruppenspiel gegen Serbien, als Celades sein Team zur Schonung der Spieler komplett durchwechselte, gab es seit Turnierbeginn gerade einmal zwei Wechsel in der Startelf: José Gaya und Denis Suarez wurden nach dem Mazedonien-Spiel gegen Jonny Castro und Dani Ceballos ausgetauscht. Dabei blieb es bis zuletzt. Und dabei wird es wohl auch für das Finale bleiben.

Llorente, Vallejo, Bellerin - die stillen Arbeiter

Für einige deutsche Akteure bedeutet das, dass sie in Spaniens Abwehr auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga treffen werden: Jesus Vallejo. Der 20-Jährige absolvierte in der vergangen Saison 25 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt, kehrt nach dem einjährigen Leihgeschäft aber zu Real Madrid zurück.

Verlässt Frankfurt in Richtung Madrid: Jesus Vallejo (r.)

Marcos Llorente, solider Arbeiter im defensiven Mittelfeld, hat im letzten Sommer den gleichen Schritt gewagt. Für Deportivo Alaves absolvierte der 22-Jährige in der abgelaufenen Saison 32 Spiele - und steigerte seinen Marktwert von weniger als einer Million Euro auf geschätzte 15 Millionen Euro.

Im Gegensatz zu diesen beiden Talenten hat Rechtsverteidiger Hector Bellerin den Status des Talents längst hinter sich gelassen. Obwohl er erst kürzlich seinen 22. Geburtstag feierte, kommt Bellerin bereits auf 89 Premier-League und 15 Champions-League-Spiele für den FC Arsenal. Auch er dürfte seinen Platz für die WM 2018 in Russland schon gebucht haben.

Favorit auch im Finale gegen Deutschland

Bis dahin ist aber noch viel Zeit. Und auch wenn es das große Ziel ist, wird kein Spanier am Freitagabend einen Gedanken an die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr verschwenden.

Stattdessen gilt es nach dem bisher souveränen Auftritten mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 12:2 Toren aus vier Spielen am Ende auch den Titel in den Händen zu halten. Es wäre der dritte in den letzten sechs Jahren. Eine Überraschung? Sicher nicht.

Stand: 29.06.2017, 08:30