Die nächste große Chance für Thilo Kehrer

Eigentlich hatte sich Thilo Kehrer auf ein paar wenige freie Tage bei seiner Familie eingestellt. In Tübingen wollte der 20-Jährige ausspannen und sich von den jüngsten körperlichen Belastungen mit dem FC Schalke 04 erholen. Schließlich hat sich Kehrer mittlerweile als frische Stammkraft beim Ruhrgebietsverein etabliert. Und bei den Schalkern reihte sich zuletzt Englische Woche an Englische Woche. Aber dann kam alles ganz anders.

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hatte kurzfristig zum Telefon gegriffen und Kehrers Nummer gewählt, um ihm eine Einladung für die EM-Testspiele gegen England am Freitag (24.03.2017) in Wiesbaden und vier Tage später in Stuttgart gegen Portugal auszusprechen. Kehrer wurde für den verletzten Augsburger Dominik Kohr nachnominiert und reiste noch am Montagabend an.