Vor einem Monat übernahm Stefan Kuntz die U21 von Horst Hrubesch, seine Bilanz ist ebenso makellos wie die in der gesamten Qualifikation: Zwei Spiele, zwei Siege - so lautet die Bilanz der noch jungen Ära. Was seine Elf zu leisten imstande ist, verdeutlicht der Blick auf die Tabelle der Gruppe 7 vor dem vorletzten Spieltag. Die U21 gewann jedes ihrer acht Spiele und führt die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor Österreich an. Siegt der DFB-Nachwuchs auch gegen Russland, ist Platz eins und die Endrundenqualifikation gesichert.

Goretzka und Philipp fehlen

Verzichten muss Kuntz gegen Russland und im abschließenden Qualifikationsspiel gegen Österreich am Dienstag auf Kapitän Leon Goretzka. Der Schalker fällt mit einer Zerrung im Oberschenkel aus. Passen muss auch Maximilian Philipp vom SC Freiburg, den eine starke Erkältung außer Gefecht setzt. Kopfzerbrechen dürften Kuntz die beiden Partien dennoch nicht bereiten. Mit Kevin Akpoguma von Fortuna Düsseldorf nominierte er einen vielseitigen Defensivspieler nach, zudem kehren Davie Selke und Matthias Ginter, die in beiden Spielen unter dem neuen Trainer geschont wurden, zurück.

Doch damit nicht genug: Leroy Sané, Jonathan Tah und Niklas Süle kamen zuletzt unter Joachim Löw in der A-Nationalmannschaft zum Einsatz, nun sind sie zurück in der U21. "Es wird immer wieder Rotationen geben" , sagte DFB-Sportdirektor Hansi Flick zuletzt im "kicker". Kuntz wird diese Aussage erfreut zur Kenntnis genommen haben, unterstreichen sie doch, wie nah einige Spieler der Löw-Elf bereits gekommen sind. Für den Moment beschert ihm diese Entscheidung aber auch ein Luxusproblem: der Konkurrenzkampf ist groß wie nie.

Luxusproblem: Wohin mit Ginter?

So ist es möglich, dass sich ein Spieler wie Ginter, immerhin in der Champions League erprobt und sogar Teil des WM-Teams von 2014, auf der Bank wiederfindet. Tah und Süle könnten in der Innenverteidigung den Vorzug erhalten, um den Posten als rechter Außenverteidiger duellieren sich Mitchell Weiser und Benjamin Henrichs. Sollte Kuntz auf dieser Postion einem der leichtfüßigeren Konkurrenten den Vorzug geben, bliebe für Ginter noch die defensive Mittelfeldzentrale. Hier heißen die Mitbewerber Mahmoud Dahoud, Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt - allesamt etablierte Bundesligaspieler.

Wachablösung im Tor

Das lässt sich von keinem der drei nominierten Torhüter behaupten, zumal Kuntz diesmal auf seinen wohl prominentesten Schlussmann verzichtet: Timon Wellenreuther von Schalke 04 wurde nicht berufen, seinen Platz nimmt Julian Pollersbeck vom Zweitligisten 1. FC Kaiserlautern ein. Jannik Huth sitzt bei Mainz 05 maximal auf der Ersatzbank, zum Einsatz kommt der Olympia-Teilnehmer nur für die Reserve in der 3. Liga.

U21-Torwart Marvin Schwäbe

Als neue Nummer eins dürfte aber Marvin Schwäbe ins Rennen gehen. Der Schlussmann von Dynamo Dresden durfte im letzten Spiel gegen Finnland über neunzig Minuten ran und überzeugte. Ein erster Fingerzeig von Kuntz?

Stand: 07.10.2016, 08:40