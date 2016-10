Das EM -Ticket für das Turnier 2017 in Polen haben die deutschen U21 -Kicker bereits gebucht. Nun geht es im letzten Qualifikationsspiel am Dienstag (11.10.2016) um 18 Uhr im österreichischen St. Pölten um Rekorde. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz will zum überhaupt ersten Mal in einer EM-Qualifikation ohne Verlustpunkt bleiben. Außerdem können Davie Selke & Co. ihre aktuelle Siegesserie auf zwölf Erfolge hintereinander aufstocken.

Trainer: "Wir wollen unbedingt gewinnen"

"Wir wollen dieses Prestigeduell unbedingt gewinnen" , gab DFB -Trainer Kuntz als Parole aus für den Qualifikations-Schlusspunkt. Daran ändere auch das bereits gelöste EM-Ticket nichts. "Oder haben Sie bei Schalke gegen Dortmund schon mal ein Freundschaftsspiel gesehen?" , fragte Kuntz eher rhetorisch mit Blick auf den ewigen Nachbarschafts-Rivalen aus der Alpenrepublik.

Süle: "Gleich so eine Verbindung zur Mannschaft"

U21-Trainer Stefan Kuntz

Neun Siege aus neun Qualifikationsspielen hat das DFB-Team auf dem Konto, keine andere Mannschaft verfügt noch über eine weiße Weste. Drei Erfolge davon durfte Kuntz, erst seit August Nachfolger von Horst Hrubesch, für sich verbuchen. "Es zeichnet ihn aus, dass er gleich so eine Verbindung zur Mannschaft hat" , lobte Abwehrspieler Niklas Süle den neuen Chef. Kollege Selke ergänzte: "Er hat sich sehr gut eingebracht und viele Gespräche geführt."

Für Österreich ein "Zuckerl"

Riesig groß ist der Respekt gegenüber den deutschen U21-Bubis bei Gegner Österreich, der bereits als Gruppenzweiter feststeht. "Die Begegnung ist ein 'Zuckerl' für uns. Deutschland ist im U21-Bereich derzeit das stärkste Team Europas" , sagte Austria-Teamchef Werner Gregoritsch. Für die Österreicher, die im Hinspiel 2:4 unterlagen, ist die Partie ein guter Maßstab für die im November anstehenden Playoffs zur Endrunde. "Da kann es für uns nicht härter kommen, es ist die ideale Generalprobe für uns" , sagte Gregoritsch.

Offensiv-Duo in Torlaune

Top-Torjäger Davie Selke

Dass es bei Deutschlands Nachwuchs-Mannschaft so gut läuft, liegt nicht zuletzt auch an den Jungstars Selke und Leroy Sané. Auch gegen Österreich setzt Kuntz auf sein torlauniges Offensiv-Duo. Selke ist mit sechs Treffern aus sieben Spielen effektivster Torjäger, Sané mit fünf aus sieben kaum schlechter. Für Kuntz sind diese Nachwuchsprofis wie auch Serge Gnabry ein Glücksfall: "Wir sind in erster Linie für die Spieler da und sorgen dafür, dass zum Beispiel Davie Selke oder Leroy Sané bei uns mehr spielen können."

Selke kam bei Bundesligist RB Leipzig erst zu drei Teileinsätzen. Sané in Diensten von Manchester City gönnte Trainer Pep Guardiola in der Premier League und in der Champions League vier Kurzeinsätze.

Veränderte Mannschaft

Verzichten muss Kuntz neben den abgesprochen abgereisten Matthias Ginter (Borussia Dortmund) und Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) auf den angeschlagenen Stürmer Timo Werner (RB Leipzig), der ebenfalls schon zu seinem Klub zurückgekehrt ist. Nicht nur deshalb wird der DFB-Trainer seine Mannschaft gegen Österreich auf einigen Positionen ändern: "Wir müssen sehen, welche Spieler stark belastet sind. Wer werden sicher mit einer anderen Startformation auflaufen."

Reger Austausch mit dem A-Team

Mit welchem Team die U21 schließlich bei der EM 2017 an den Start geht, ist noch offen. Es wird einen regen Austausch mit der A-Mannschaft geben. Die Nationalmannschaft spielt im nächsten Sommer beim Confed-Cup. Bundestrainer Joachim Löw hatte bereits angedeutet, dass er einigen jungen Spielern dort eine Chance geben möchte. "Im Vordergrund steht der Spieler. Wir sehen uns als Dienstleister" , sagte Kuntz dazu.

Die voraussichtliche deutsche Aufstellung: Schwäbe (Dynamo Dresden) - Toljan (1899 Hoffenheim), Akpoguma (Fortuna Düsseldorf), Stark (Hertha BSC ), Gerhardt ( VfL Wolfsburg) - Prömel (Karlsruher SC ), Öztunali (1. FSV Mainz 05), Amiri (1899 Hoffenheim), Arnold (VfL Wolfsburg), Gnabry (Werder Bremen) - Selke (RB Leipzig).

sid/dpa/red | Stand: 11.10.2016, 09:45