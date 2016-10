Die U21-Nationalmannschaft hat sich dank herausragenden Talenten mit weißer Weste für die EM qualifiziert. Der erste Titel seit 2009 soll jetzt her, als die späteren Weltmeister Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Mesut Özil, Sami Khedira und Benedikt Höwedes den EM-Pokal gewannen. Der DFB will jedoch mehr, denn einerseits soll die U21 titelerfahrene Spieler produzieren, andererseits aber auch den derzeit fließenden Austausch mit der A-Mannschaft beibehalten, so der Wille von Sportdirektor Hansi Flick und Bundestrainer Joachim Löw. Junge Spieler sollen je nach Bedarf und persönlicher Situation hier oder dort eingesetzt werden.

Brandt bei Löw, Sané bei Kuntz

Es ist eine Luxussituation in der sich der deutsche Fußball derzeit befindet. Die Vielzahl an Talenten ist mittlerweile so groß, dass die U21 mehr ist als eine reine Nachwuchstruppe. Sie soll vielmehr potentielle A-Nationalspieler unterstützen, sollten diese im Verein gerade nicht zum Zuge kommen und ihnen Spielpraxis geben. Der Übergang ins A-Team soll dabei fließend sein. " Ich habe es nicht verstanden, wenn man sagt, manche müssen in der U21 spielen ", merkte der neue Coach Stefan Kuntz deshalb an. So wurde der mit viel Spielpraxis kommende Julian Brandt von Bayer Leverkusen zu Joachim Löw gerufen und darf weitere Luft bei der Nationalmannschaft schnuppern, Leroy Sané wurde dagegen zu U21-Coach Stefan Kuntz beordert.

Für Sané, der zu Saisonbeginn wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren musste, sind die Einsätze in der Auswahlmannschaft daher enorm wichtig. " Ich freue mich, dass ich Spielpraxis sammeln kann. Für junge Spieler ist es wichtig, Spielzeiten zu bekommen ", so der 20-Jährige, der vor der Saison zum Pep-Guardiola-Klub Manchester City wechselte, nach seiner Nominierung. Sané, der die Spiele bei seinem Verein noch von der Bank aus betrachten muss, bietet die U21 nicht nur Spielpraxis, die er im Löw-Team wohl kaum bekäme, die junge Truppe bietet ihm auch die Chance, zu reifen. Eine Rolle, die er dankbar annimmt: " Ich versuche natürlich auch als Führungsspieler voranzugehen ", sagt Sané. Der 20-Jährige gilt zwar immer noch als unvollendet, allerdings ist Sané eben auch selbstbewusst einen Weg gegangen, der ihn stark in den Fokus der Öffentlichkeit rücken ließ.

Gnabry zündet, kommt er aber auch hoch?

Wie gut das System funktionieren kann zeigte sich in besonderem Maße bei Serge Gnabry während der Olympischen Spiele. Beim FC Arsenal mittlerweile chancenlos und nach einer unglücklichen Leihe zu West Bromwich Albion war der ehemalige Stuttgarter in Vergessenheit geraten. Bei Kuntz‘ Vorgänger Horst Hrubesch holte er sich wieder Selbsbewusstsein, wurde zum Shootingstar des Turniers und die halbe Bundesliga jagte ihn anschließend. Er entschied sich für Werder Bremen und darf sich nach zwei Toren und einer Vorlage in fünf Spielen als einer der Gewinner der noch jungen Saison fühlen. " Ich wühle mich hier einfach wohl ", sagt Gnabry, der auch in der EM-Qualifikation in Finnland und zuletzt gegen Russland traf. Aber: auch für ihn sollen die Auftritte nur Durchgangssation sein - das große Ziel heißt natürlich A-Team. Dort allerdings sind in der Offensive die Plätze auf der Halbposition rar, Gnabrys Konkurrenten heißen dabei nicht nur Thomas Müller, André Schürrle oder Julian Draxler. Auch Leroy Sané dürfte in der Hierarchie vor ihm stehen.

Das gilt auch für andere talentierte Spieler wie Mahmoud Dahoud. Auf seiner Position ist die A-Mannschaft einfach zu gut besetzt - selbst Ilkay Gündogan kommt dort von der Bank. Joshua Kimmich, der ebenfalls noch für das Kuntz-Team eingesetzt werden könnte, spielt zwar, aber nicht in der Zentrale, sondern auf der Position des rechten Außenverteidigers. Somit dürften nicht unbedingt die Spieler mit dem größten Talent es mittelfristig in den A-Kader schaffen, sondern jene Spezialisten, die "oben" weniger Konkurrenz haben. Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) als rechter Außenverteidiger und Davie Selke (RB Leipzig) von der seltenen Gattung Mittelstürmer dürfen sich auch deshalb Hoffnungen machen.