Stefan Kuntz: "Möchte alle Spieler kennenlernen"

Sportschau | 29.03.2017 | 02:07 Min.

Es war ein Testspiel, das seinen Namen verdient hat - die deutsche U-21 verlor gegen Portugal ihr letztes Spiel vor der Europameisterschaft in Polen. Dabei fanden viele neue Spieler ihren Weg in die Startformation. Das Ergebnis sei daher zweitranging, so Trainer Stefan Kuntz.