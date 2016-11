U20-WM der Frauen - in einem fernen Land

Irgendwie entzückend, dass sich der skandalumtoste Fußball-Weltverband FIFA noch um das touristische Wohlergehen kümmert. Für die am Wochenende beginnende U20-Weltmeisterschaft der Frauen (13. November – 3. Dezember) empfiehlt die Homepage beispielsweise zehn Sehenswürdigkeiten, die der Besucher bitte nicht auslassen solle. Vom National Orchid Garden über den Bomana Kriegsfriedhof bis hin zum Kokoda Track. Wem nicht gleich einfällt, wo das liegt: in Papua-Neuguinea, rund um die Hauptstadt Port Moresby.

Es ist eines der gewagtestes Experimente zur Förderung des Frauenfußballs, ein Turnier ans andere Ende der Welt zu vergeben. "So weit weg war ich wirklich noch nie" , räumt Mannschaftsführerin Rebecca Knaak von Bayer Leverkusen sein. "Erst einmal haben wir alle gegoogelt, wo das Land überhaupt liegt" , erzählt Saskia Matheis vom 1. FFC Frankfurt. "Das Klima ist wirklich so, dass man sich erst mal daran gewöhnen muss. Es ist sehr warum, und das spürt man auf dem Platz besonders", ergänzt Dina Orschmann von Union Berlin.

Südafrika sollte eigentlich Ausrichter sein

Kapitänin Rebecca Knaak

Den aus aller Welt angereisten 18- und 19-jährigen Talenten wird wegen des Zeit- und Klimaunterschieds eine immense Strapaze zugemutet. Die deutsche Delegation reiste bereits eine Woche vor dem Auftaktspiel gegen Venezuela (Sonntag, 6.45 Uhr MESZ) an, um nach einem 18-stündigen Flug mit Umstieg in Singapur auf der anderen Seite der Erdkugel den Jetlag aus den Beinen zu schütteln. Die frühzeitige Akklimatisierung gilt als A und O, um seinen Status als Titelverteidiger zu festigen. Es folgen die Partien gegen Mexiko (17. November) und Südkorea (21. November).

Eigentlich war für diese Nachwuchs-Weltmeisterschaft ursprünglich Südafrika als Gastgeber vorgesehen war, der dann allerdings das Turnier zurückgab. Und da der Weltverband sich für seine Nachwuchsturniere neuerdings gerne exotische Schauplätze auswählt - die U17-WM fand in Jordanien statt - erhielt die ozeanische Konföderation den Zuschlag. Fifa-Slogan: „begeistern und brillieren.“ Und nebenbei die Gleichberechtigung in einem der vielfältigsten Länder der Welt fördern.

Gespielt wird nun in der Hauptstadt

Die lokalen Organisatoren waren immerhin so klug, mit dem sportlichen Betrieb für die nächsten drei Wochen nur in der Hauptstadt Port Moresby zu bleiben. Die 16 Teams, aufgeteilt in vier Gruppen, bespielen wechselweise das Sir John Guise Stadium (15.000 Plätze), den Bava Park (5000), das PNG (5000) und das National Football Stadium (15.000). Das garantiert kurze Wege und erleichtert die Sicherheitsvorkehrungen in einem Inselstaat, der an dieser Stelle nicht wie das perfekte tropische Paradies aussieht.

Port Moresby wurde im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört, Zehntausende von Soldaten waren hier stationiert. Nach dem mühsamen Wiederaufbau - viele Häuser stehen noch heute auf Stelzen - ist eine kosmopolitische Stadt entstanden, die den Spagat zwischen Moderne und Tradition hinbekommen will.

Herzlicher Empfang

Das gilt auch für die Natur: Einerseits sollen die noch intakten tropischen Regenwälder und die einzigartigen Korallenatolle geschützt werden, andererseits benötigt eine rasant wachsende Bevölkerung im Großraum Melanesien - dazu gehören die Inselnationen wie Fidschi, Neukaledonien oder Vanatu - eine Lebensgrundlage.

Die deutsche Delegation zeigte sich zuerst von der herzlichen Atmosphäre überrascht, die bei der Ankunft herrschte. Überall Einheimische, die deutsche Fahnen schwenkten. Ob diese Unterstützung beim ersten Gruppenspiel gegen Venezuela anhält, ist schwer vorherzusagen. " Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass die Stimmung im Stadion auch so gut ist" , versichert Dina Orschmann, deren Zwillingsschwester Katja auf Abruf nominiert ist. Einen prominenten Bruder hat Anna Gerhardt: Die 18-Jährige ist die Schwester des von Joachim Löw erstmals nominierten Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg.

Wie stark ist die neue Generation?

U-20 Nationaltrainerin Maren Meinert

Die K.o.-Runde ist zunächst das Ziel von U20-Nationaltrainerin Maren Meinert, die sich mit Prognosen zurückhält. "Wir wollen ein Team aufstellen, das schwer zu schlagen ist" , sagt die 43-Jährige. Sie verfüge über eine "sehr gute Mischung" im 21-köpfigen Kader. Immerhin stehen in Rebecca Knaak, Rieke Dieckmann (beide Bayer Leverkusen), Jennifer Gaugigl (SC Sand), Joelle Wedemeyer (VfL Wolfsburg) und Madeline Gier (Borussia Mönchengladbach) noch fünf Weltmeisterinnen von 2014 im Aufgebot.

Doch damals in Kanada waren beispielsweise Dzsenifer Marozsan, Melanie Leupolz, Leonie Maier oder Sara Däbritz dabei, die in Windeseile zu Leistungsträgerinnen der A-Nationalmannschaft gereift sind und bei der Bundestrainerin Steffi Jones Führungsrollen bekleiden. Die damals in Kanada ausgezeichnete Spielmacherin Marozsan (Olympique Lyon) trägt inzwischen sogar die Kapitänsbinde und bezeichnete rückblickend ihre bei den U-Weltturnieren gesammelten Erfahrungen als außerordentlich wichtig für den persönlichen Reifeprozess. Nach Papua-Neuguinea musste sie dafür aber nie fliegen.

