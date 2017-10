Die Mannschaft von Trainer Christian Wück unterlag am Sonntag (22.10.2017) in der Runde der besten Acht dem dreimaligen U17 -Weltmeister Brasilien trotz einer 1:0-Führung mit 1:2 (1:0). Die DFB-Elf zeigte vor 66.600 Zuschauern in Kolkata in der ersten Halbzeit ihre beste Turnierleistung, gab das Spiel aber nach der Pause aus der Hand. "Die Jungs sind wahnsinnig traurig, dass ihr WM-Traum auf so schmerzhafte Art und Weise geplatzt ist", sagte Trainer Christian Wück. "Wir werden die Jungs aufrichten, aber im Moment herrscht eine große Enttäuschung."

Zwei Gegentore in sechs Minuten

Kapitän Jann-Fiete Arp brachte die deutsche Auswahl per Elfmeter in Führung (21. Minute), nachdem John Yeboah gefoult worden war. Die Südamerikaner drehten dann in nur sechs Minuten durch zwei Traumtore von Weverson (71.) und Paulinho (77.) die Partie und treffen im Halbfinale am Mittwoch (25.10.2017) auf Vize-Europameister England. Den anderen Endspiel-Teilnehmer ermitteln Mali und U17-Europameister Spanien.

sid/red | Stand: 22.10.2017, 18:00