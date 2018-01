Fußball - kuriose Transfergeschichten

Mikkel Thygesen - Im Winter 2007 verpflichtete Borussia Mönchengladbach den Dänen Mikkel Thygesen aus Midtjylland in dem Glauben, einen treffsicheren Mittelstürmer gefunden zu haben. Beim ersten Training mit der Mannschaft soll der neue "Stürmer" dem damaligen Gladbacher Cheftrainer Jupp Heynckes dann gesteckt haben, dass er eigentlich gelernter Mittelfeldspieler ist. Ein Tor schoss er nie für die Borussia.

Abédi Pelé - Der damalige ghanaische Nationalspieler und Dritte bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahrhunderts staunte 1996, als sein Berater ihm von einem Angebot aus München erzählte. Für Pelé stand fest, dass es sich nur um den FC Bayern München handeln konnte. Doch der Verein hieß 1860 München. Als sich das Missverständnis aufklärte, unterschrieb er trotzdem einen Vertrag und blieb zwei Jahre beim TSV.

Eric Maxim Choupu-Moting - Der Klassiker aller missglückten Transfers. Im Winter 2010 scheiterte der Wechsel des Hamburgers zum 1. FC Köln an einem kaputten Faxgerät. Die Modalitäten waren geklärt und die Verträge unterschrieben. Choupu-Motings Vater musste nur noch das Vertragspapier nach Köln faxen, um den Deal perfekt zu machen. Doch das Faxgerät streikte, sodass die letzten Seiten, inklusive der Unterschrift des Kameruners, nicht bis 18 Uhr in Köln ankamen. Am Ende fehlten 13 Minuten.

Bernd Schuster im Trikot des 1. FC Köln

Bernd Schuster - Der blonde "Engel" stand im Sommer 1978 vor einem Problem. Der damalige 18-Jährige hatte gleich drei Profiverträge bei drei unterschiedlichen Mannschaften unterschrieben. Die rheinischen Rivalen aus Köln und Gladbach besaßen ebenso Verträge wie sein Heimatverein Augsburg. Am Ende musste ein Gericht entscheiden. Der Richter kam zu dem Urteil, dass nur der Vertrag beim 1. FC Köln rechtens sei.

Didi - Dass Spieler vor einem Transfer zum Medizincheck müssen, ist bekannt. Verwunderlich, wenn Spieler diesen bestehen, ohne ein Kreuzband im Knie zu haben. Im Jahr 1999 ließ sich der VfB Stuttgart den 23-jährigen Brasilianer Didi rund 3,5 Millionen Mark kosten. Den Medizincheck bestand er ohne Probleme. Ein paar Monate später stellte sich heraus, dass ihm das Kreuzband und der Meniskus im linken Knie fehlten. Dadurch war er faktisch Sportinvalide. Stuttgart klagte gegen den Spieler, verlor aber vor Gericht, da Didi den Medizincheck bestanden hatte.

Sabin Ilie in Aktion

Sabin Ilie - In Erwartung seines Bruders Adrian Ilie dachte man im Winter 2001 beim FC Energie Cottbus, dass ein Spieler von internationalen Format auf dem Weg in die Lausitz sei. Dumm, dass das Bruderpaar Ilie beim FC Valencia unter Vertrag stand und der spanische Klub nur Sabin Ilie transferieren wollte. Nichtdestotrotz überzeugte Sabin Ilie die Verantwortlichen, sodass Cottbus ihn trotz des Missverständnisses verpflichtete. Der Rumäne absolvierte dann aber nur zehn Spiele für Cottbus.

Srdjan Cebinac - Dieses Kuriosum wurde bis heute nicht genau aufgeklärt. Zur Saison 1965/66 sollte der Jugoslawe Srdjan Cebinac ein Probetraining beim 1. FC Köln absolvieren. Die Legende sagt, dass Srdjan seinen eineiigen Zwillingsbruder Zvezdan zum Training schickte, da Zvezdan der deutlich Talentiertere war. Der FC war nach dem Training sehr angetan von seinem Probespieler. Während Srdjan Cebinac danach nur drei Spiele für die Kölner absolvierte, wurde Zvezdan Cebinac 1968 mit dem 1. FC Nürnberg deutscher Meister.

Video starten, abbrechen mit Escape Das Rätsel Cebinac - wie der 1. FC Köln auf einen falschen Spieler reingefallen sein soll | Sportschau | 29.01.2017 | 01:56 Min. | Verfügbar bis 05.02.2018 | Das Erste

ck | Stand: 31.01.2018, 13:48