Die Bundesliga-Torhüter auf dem Karussell

Erst einmal geht es zu den Schwiegereltern nach Köln. Und dann noch einmal zurück nach Hamburg. Die Einladung zu einer Hochzeit auf Ibiza hat René Adler abgesagt, das wird ihm dann doch alles zu viel, nachdem er gerade seine langjährige Lebensgefährtin Lilli Holunder in der Toskana geheiratet hat. Keinen Bund fürs Leben, aber doch einen Zwei-Jahres-Vertrag hat der zwölfmalige Nationaltorwart derweil bei Mainz 05 unterschrieben.

Ohne großen Groll vom Hamburger SV zu scheiden, um ablösefrei zum FSV Mainz zu wechseln - die Nachricht ging vor lauter Confed Cup und U21-EM zwar fast ein bisschen unter, aber Rouven Schröder ist deshalb nicht weniger stolz. "Mit unseren Mitteln haben wir ein Zeichen gesetzt, auch gegenüber unseren Sponsoren, unserem Umfeld" , sagt der Mainzer Sportvorstand gegenüber sportschau.de.

Prominente Lösung

Ist ja nicht selbstverständlich, dass ein 32-Jähriger, der in bester Verfassung immer noch zu Deutschlands Spitzentorhütern zählt, sich darauf freut, "in ruhiger und konzentrierter Atmosphäre" (O-Ton Adler) Bälle halten zu können. Damit ergeht an die Konkurrenz noch ein weiteres Zeichen: vorbei die Zeiten, den selbst ernannten Karnevalsverein nur aus Ausbildungsklub anzusehen.

Doch in erster Linie ging es bei der "prominenten Lösung " (Schröder) natürlich darum, sich sportlich zu verbessern. "Wir wollten zuschlagen, wenn ein Torwart auf den Markt kommt, der uns enorm weiterhilft" , erklärt der 41-Jährige. Adler lasse sich vollumfänglich auf das Projekt an einem Standort ein, an dem zuletzt die Fußball-Begeisterung ein wenig nachgelassen hat.

Huth fliegt im Schatten Adlers

Mit Sandro Schwarz für Martin Schmidt ist ein neuer Cheftrainer installiert, aber die Gallionsfigur für die Außendarstellung dürfte Adler werden. Angeblich begnügt sich der mit einem Grundgehalt von 1,5 Millionen Euro - beim HSV war es fast das Doppelte.

Sportlich und wirtschaftlich, versichert der Mainzer Sportchef, " passt das Paket" . Mit dem derzeit bei der U21-EM weilenden Eigengewächs Jannik Huth sei alles besprochen, "wir sind schließlich im Leistungssport" . Und es muss ja nicht die schlechteste Schule für einen 23-Jährigen sein, künftig im Training mit einem Adler zu fliegen.

"Die guten kosten richtig Geld"

Schröder machte den Deal mit dem ablösefreien Schlussmann so rasch dingfest, "weil der Torwartmarkt schwierig geworden ist" . Vordergründig gelte nach wie vor, dass es in Deutschland bestimmt nicht an gut ausgebildeten Schlussleuten mangele, "aber die guten kosten auch richtig Geld."

Bei Eintracht Frankfurt will der finnische Nationaltorwart Lukas Hradecky für eine Verlängerung des bis 2018 laufenden Arbeitspapiers künftig vier Millionen Euro per annum einstreichen und sich angeblich gehaltene Elfmeter einzeln vergüten lassen.

Bayer Leverkusen soll bei Bernd Leno erst bei 20 Millionen Ablöse gesprächsbereit sein, obwohl der Nationalkeeper seinen Marktwert mit seinen anderthalb Patzern beim Auftaktspiel zum Confed Cup gegen Australien (3:2) nicht gerade zu steigern wusste.

Video starten, abbrechen mit Escape Gelungener Auftakt für Löw und Co. | Sportschau | 20.06.2017 | 01:47 Min. | Verfügbar bis 31.01.2018 | Das Erste

Ein Reigen neuer Gesichter

Für die aktuelle Nummer eins der U21-Auswahl, Julian Pollersbeck, überweist der Hamburger SV demnächst an den 1. FC Kaiserslautern wohl einen Sockelbetrag von 3,5 Millionen plus spätere Zuschläge. Auf fünf Millionen wurde die Entschädigung geschätzt, als RB Leipzig Anfang April die Verpflichtung des 22 Jahre alten Schweizer Torwarttalents Yvon Mvogo verkündet hatte.

Yvonne Mvogo wechselt zu RB Leipzig.

Aufsteiger Hannover 96 sicherte sich die Dienste von Markus Esser, trotz Abstiegs ein echter Rückhalt beim SV Darmstadt 98. Und wie es heißt, interessiert sich auch der VfB Stuttgart für einen neuen Tormann, der vielleicht Frederik Rönnow (Bröndby Kopenhagen) wird, der kürzlich bei der dänischen Nationalelf gegen Deutschland so famos hielt.

Selbst Werder sucht noch

Vermutlich wird jeder dritte Erstligist mit einer neuen Nummer eins in die nächste Saison starten. Womöglich auch der SV Werder, der seine Auferstehung in der zweiten Saisonhälfte auch den stabilen Leistungen von Felix Wiedwald zu verdanken hatte. Trotz dessen Einstufung in die "Internationale Klasse" vom Fachmagazin "Kicker" steht der Tscheche Jiri Pavlenka auf der Bremer Wunschliste, aber der Ablösepoker mit Slavia Prag scheint festgefahren.

Schröder weiß, warum: "Was vor drei, vier Jahren noch 1,5 oder zwei Millionen Ablöse waren, sind heute drei oder vier geworden." In den Ligen in Tschechien oder der Schweiz, Skandinavien oder den Benelux-Staaten, in denen die Mittelklasse gerne Shoppen geht, hat sich herumgesprochen, dass die Bundesliga durch den neuen Fernsehvertrag nicht unter Geldnot leidet.

Wertschätzung gestiegen

Ein weiterer Aspekt: Die Wertschätzung der Torhüter, in den 80er oder 90er Jahren oft wie das fünfte Rad am Wagen behandelt, steigt. "Der Torwart wird mittlerweile noch kritischer gesehen, man schaut noch genauer hin" , findet Schröder.

"Passt die Person, stimmt der Charakter?" - solche Fragen gelte es auf dieser Position, die bei einer Falschentscheidung das gesamte Gefüge der Feldspieler verunsichern kann, genau abzuwägen. Die Mainzer glauben, mit Adler einen guten Fang gemacht zu haben, wenn dieser am 3. Juli zum Trainingsauftakt erscheint.

Stand: 23.06.2017, 12:27