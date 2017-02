Live: HSV gegen Leverkusen - Spielstand 0:0

46. Min: Kießling geht natürlich in die zentrale Spitze, Volland und Mehmedi werden wohl wechselseitig über Außen kommen.

46. Min: Die zweite Halbzeit läuft!

Kießling kommt

Gleich geht es weiter hier - Leverkusen wird wechseln. Kießling kommt für Baumgartlinger.

Wir haben es ausführlich geschildert: Die Hamburger kämpfen, suchen die Zweikämpfe, attackieren früh - offensiv kommt aber zu wenig dabei heraus. Leverkusen bleibt bislang alles schuldig, das hat mit Europa nichts, aber auch gar nichts zu tun. Aber noch sind es es 45 Minuten...

Pause in Hamburg

Halbzeit! Drees pfeift zur Pause.

46. Min: Der Freistoß ist so schwach ausgeführt, dass die Hamburger sogar noch eine Konterchance bekommen. Aber Wendell repariert am Ende seinen Ballverlust mit einer guten defensivaktion gegen Müller.

Freistoß für Leverkusen

45. Min: Es gibt nochmal einen Freistoß für Bayer, 40 Meter zentral vor dem Tor...

44. Min: Gleich ist die erste Halbzeit zu Ende - Leverkusen hat dann 45 Minuten verschlafen. Offensiv war das gar nichts.

Mavraj schindet Freistoß

42. Min: Da regt sich Volland allerdings gerade mal zu Recht auf: Mavraj ist im Zweikampf einfach weggerutscht und schindet damit einen Freistoß. Ansonsten hat es Drees bisher aber sehr gut gemacht.

40. Min: Die Reaktion der HSV-Fans muss man nochmal hervorheben. Niemand pfeift hier ob der fußballerischen Tristesse, sondern der totale Wille wird gewürdigt. Mannschaft und Fands wollen also wirklich gemeinsam aus dem Schlamassel - stark!

Zweikampfstarke Hamburger

39. Min: Die Einstellung bei den Hamburgern ist aber auch wirklich top. Dass sie hier fußballerisch bei ihrer Tabellenlage kein Feuerwerk abbrennen, ist logisch. Aber sie werfen sich zumindest in jeden Zweikampf.

38. Min: Jubel auf den Rängen: Jung erobert an der Mittellinie den Ball per Grätsche. Die HSV-Fans freuen sich einfach, dass ihr Team kämpft - ist doch auch was!

Zu Recht kein Strafstoß

36. Min: Wood stolpert da im Strafraum, aber Dress steht perfekt zum Geschehen - natürlich kein Elfmeter.

34. Min: Papadopoulos setzt sich da im Bayer-Strafraum gegen drei Mann im Kopfball durch - stark. Aber Jung turnt vor den Augen von Leno herum, deshalb wird die Szene zu Recht wegen Abseits abgepfiffen.

Wood vergibt

33. Min: Da wäre die Leverkusener Passivität beinahe bestraft worden. Wood hatte eigentlich sehr viel Platz und freie Bahn Richtung Leno.

32. Min: Klasse, wie sich Müller da auf links endlich mal durchsetzt und dann in der Mitte Wood aussichtsreich ins Spiel bringt. Dem springt aber die Kugel zu weit vom Fuß weg.

Adler arbeitslos

30. Min: Adler würde sicher gern mal zeigen, dass Gisdol zu recht wieder auf ihn vertraut. Aber die Leverkusener geben ihm einfach keine Chance.

28. Min: Holtby geht mal in die Spitze, aber der Pass von Ostrzolek kommt zu spät - Abseits.

"Papa" hochkonzentriert

27. Min: "Papa" will natürlich Leverkusen zeigen, dass er dort in seiner Zeit völlig zu Unrecht so wenig Speilanteile bekommen hat. Bislang macht er einen hochkonzentrierten Eindruck.

26. Min: Kampl schickt Mehmedi auf die Reise, aber Papadopoulos grätscht ihm an der Seitenlinie perfekt den Ball weg.

Schock für Walace?

24. Min: Walace ist ja immerhin amtierender Olympiasieger. Vielleicht darf er davon im Lauf der zweiten Halbzeit ja noch etwas zum Besten geben.

23. Min: Walace sieht sich das ganze von der Bank aus an - ob er nach dem Kälte- jetzt auch gerade einen fußballersichen Kulturschock erleidet?

Leverkusen bleibt alles schuldig

22. Min: Und vor allem Leverkusen müsste so langsam mal dokumentieren, ob sie hier noch irgendetwas in Richtung Europa bewegen wollen. Bislang ist das nicht mal unteres Tabellenmittelmaß.

21. Min: Die ersten 20 Minuten sind komplett ohne Torchancen ausgekommen, dafür mit viel zu vielen Fouls. Es kann nur besser werden.

Volland unsichtbar

19. Min: Volland ist bei den Leverkusenern bislang überhaupt nicht ins Spiel eingebunden. Auch ein grund, warum die Offensive komplett brach liegt.

18. Min: Kampl setzt sich links durch, bringt dann die Flanke - aber im Zentrum klärt Mavraj vor Mehmedi.

Mavraj wieder gefährlich

16. Min: Freistoß auf den linken Rand des Fünfers, da kommt Mavraj fast an den Ball. Aber sehr gut, wie Leno den Winkel verkürzt und dann per Fußabwehr klärt.

15. Min: Leverkusen macht in der ersten Viertelstunde da weiter, wo sie gegen Gladbach aufgehört haben: passiv, ohne Zug nach vorne. Das ist viel zu wenig.

Leno packt zu

14. Min: Gute Flanke von Kostic, aber Leno lässt sich nicht überraschen - er schnappt sich die Kugel am Fünfer.

13. Min: Holtby haut da im Mittelfeld Baumgartlinger um, tut dann aber so, als habe es nicht mal eine Berührung gegeben. Sehr seltsame Wahrnehmung des Hamburgers.

Erster Torschuss

11. Min: Endlich - der erste echte Torschuss! Mavraj nimmt einen Freistoß aus halbrechter Position volley, zielt aber genau in die Arme von Leno.

9. Min: Bellarabi unterläuft Kostic - die Partie ist völlig zerfahren und geprägt von zahlreichen kleinen Fouls.

Kostic mit Stürmerfoul

8. Min: Jetzt tritt auch Kostic vorne seinen Gegenspieler Henrichs um, die Hamburger suchen noch nach der richtigen Dosis aus Aggressivität und Geschick im Zweikampf.

7. Min: Kostic mit einem Flankenversuch von links, aber Tah hat aufgepasst und köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

Müller übertreibt

6. Min: Nächstes Angreiferfoul von Müller, der muss mal zwei Stufen runterkühlen. Ist ja gut, dass er sich viel vorgenommen hat, aber derart ungestüm schadet er nur seiner Mannschaft.

4. Min: Mavraj schaltet sich mal vorne ein, aber noch gibt es keinerlei Gefahr für das Gehäuse von Leno.

Bayer im Schongang

3. Min: Leverkusen lässt es hier sehr ruhig angehen, der HSV hingegen macht früh Druck. Der Gastgeber will zeigen, dass für Bayer hier heute nichts zu holen ist - mal sehen, wie lange sie das durchhalten.

2. Min: Müller geht rechts außen durch, checkt dann aber im Zweikampf Wendell weg - zu Recht Stürmerfoul.

Los geht's!

1. Min: Die Partie läuft, Schiedsrichter Jochen Drees hat das Spiel freigegeben.

Tah darf ran

Der gebürtige Hamburger Tah darf trotz seiner schweren Patzer gegen Gladbach wieder ran, er verteidigt neben Toprak.

Auf der Bank sitzt trotz der Misere mal wieder Kießling - dessen Wichtigkeit betont Schmidt immer nur dann, wenn er verletzt ist.

Der zweite Sturm

Chicharito fehlt zudem wegen eines Faserrisses, den Angriff bilden nun Volland und Mehmedi - beim Eishockey würde man sagen: die zweite Sturmreihe.

Besonders bitter aus Leverkusener Sicht: Der Verein kann überhaupt nichts für das damalige Vergehen (Calhanoglou hatte mit 17 über seinen Vater einen Vetrag bei Trabzon unterschrieben, gleichzeitig aber auch beim KSC verlängert). Und dann kam die Sperre auch noch zwei Tage nach der Schließung des Transferfensters, so dass Bayer auch nicht mehr reagieren konnte.

Sperre zu verkraften

Bei Leverkusen gibt es ebenfalls Personalprobleme - an vorderster Front muss Bayer die extrem harte CAS-Sperre gegen Calhanoglou verkraften, der für ein Transfervergehen von vor fünf (!) Jahren nun für vier Monate gesperrt ist.

Der 9-Millionen-Neuzugang Walace aus Brasilien sitzt zunächst auf der Bank, im zentralen Mittelfeld spielen Ekdal und Jung. Für den verletzten Gregoritsch spielt Wood zentrale Spitze.

Adler ist Gisdols Nummer 1

Die wichtigeste Personalie haben Sie schon unseren Aufstellungen entnommen: HSV-Coach Markus Gisdol hat sich in der Torwart-Frage gegen Mathenia und für Adler entschieden. Mathenia hatte sich ja große Hoffnungen gemacht, die Nummer 1 zu bleiben - aber der wieder genesene Adler hat Gisdols Vertrauen.

Einen schönen guten Abend, liebe Fußball-Fans! Hier kommen einige Informationen zur Auftakt-Partie des 19. Spieltags: Die abstiegsbedrohten Hamburger empfangen die kriselnden Leverkusener. Viel Spaß wünscht Ihr sportschau.de-Team!

Hamburg: 1 Adler - 2 Diekmeier, 9 Papadopoulos, 13 Mavraj, 22 Ostrzolek - 20 Ekdal, 28 Gideon Jung - 27 Nicolai Müller, 8 Holtby, 17 Kostic - 7 Wood.

Leverkusen: 1 Leno - 39 Henrichs, 4 Tah, 21 Toprak, 18 Wendell - 20 Aranguiz, 44 Kampl - 38 Bellarabi, 15 Baumgartlinger - 31 Volland, 14 Mehmedi.

Schiedsrichter: Jochen Drees (Münster-Sarmsheim)

Stand: 03.02.2017, 19:21