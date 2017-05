DFB verlängert Bewerbungsfrist für Fußball-EM 2024

Nach den kritischen Tönen aus Dortmund zu den Bedingungen rund um die Bewerbung für die Fußball-EM 2024 ist Bewegung ins Spiel gekommen. Der DFB hat die Frist zur Bewerbung um einen Monat nach hinten verlegt und bietet weitere Gespräche an.

Die Stadt Dortmund hatte am Dienstag (23.05.2017) mit dem Ausstieg aus der Fußball- EM 2024 gedroht. Oberbürgermeister Ullrich Sierau sagte, es gebe ein " unkalkulierbares finanzielles Risiko ".

Kosten für die Stadt seien völlig unklar

DFB und UEFA haben den Bewerber-Städten Auflagen gegeben, die erfüllt werden müssen, zum Beispiel hinsichtlich Infrastruktur oder Sicherheitsmaßnahmen. Das könnte für die Bewerber und damit auch für die Stadt Dortmund sehr teuer werden - für Dortmund könnte das möglicherweise 20 - 30 Millionen Euro bedeuten.

Druck auf den DFB soll erhöht werden

Unklar ist, inwiefern sich der DFB an den Kosten beteiligen würde. Um den Druck auf den Verband zu erhöhen, will Dortmund sich mit den anderen deutschen Bewerbern zusammenschließen. Der Dortmunder Rat muss in der kommenden Woche entscheiden, ob die Stadt sich überhaupt bewirbt.

Das Dortmunder Rathaus

Bis zum 12. Juni müssen Dortmund und die anderen 13 interessierten Städte ihre Bewerbung abgeben. Dabei handelt es sich neben Dortmund um Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mönchengladbach, München, Nürnberg und Stuttgart. Ob die EM nach Deutschland kommt, steht noch gar nicht fest. Einziger Mitbewerber ist die Türkei.

Stand: 24.05.2017, 17:43