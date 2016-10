Niedergang einer Sportstadt

Darauf hat Uwe Seeler fast 80 Jahre lang gewartet: Ein Willkommenspaket und einen Mitgliedsausweis für den Fanclub Nationalmannschaft erhielt der DFB-Ehrenspielführer und das HSV-Idol erst am vergangenen Wochenende. In der Halbzeitpause des WM-Qualifikationsspiels gegen Tschechien (3:0) wurde die Ehrung vorgenommen und artig einige Fragen an "Uns Uwe" gerichtet, die Seeler in seinem typischen Jargon beantwortete. Dazu äußerte der 79-Jährige noch diesen Wunsch aus dem Volksparkstadion: "Ich bin gerne hier, aber ich sehe auch gern wieder einen Sieg des HSV." Der eine oder andere auf den Rängen mag innerlich gestöhnt haben.

Es läuft gerade nicht gut in Hamburg mit dem Fußball. Die Länderspielpause verbrachten sowohl der Hamburger SV als auch der FC St. Pauli am Tabellenende. Zum ersten Male in der Geschichte. Schlusslicht in Liga eins und zwei - das nagt am Selbstverständnis einer Stadt, die sich gerne als etwas Besonderes begreift. Das "Tor zur Welt" ist abgehängt vom Weltsport - und das nicht erst, seit die Olympia-Bewerbung 2024 vor knapp einem Jahr nach einem negativ entschiedenen Bürgerschaftsreferendum krachend durchfiel.

Auch Handball und Eishockey darben

Dazu passen die Hiobsbotschaften aus diesem Jahr: Im Januar meldeten die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg Insolvenz an, im Mai wurde das Aus des Eishockey-Teams der Hamburg Freezers besiegelt. Die Gründe waren unterschiedlicher Natur – die Hamburger Handballer waren im Grunde das Privatprojekt des Medizin-Unternehmers Andreas Rudolph, die Eishockey-Cracks ein Teil der Anschutz-Gruppe -, aber unter dem Strich kam dasselbe hinaus: Zu hohe Verluste zwangen zur Aufgabe.

Auch weil der Fußball zu viel Interesse absorbiert? Fakt ist: Die missliche Lage der beiden Fußball-Aushängeschilder beschäftigt die Menschen. In Kultkneipen wie dem "Zwick" am Mittelweg mitten in Pöseldorf, wo Hamburger und Nicht-Hamburger zusammenkommen, spotten selbst eingefleischte HSV-Anhänger über den mal wieder Besorgnis erregenden Ist-Zustand. Denn um den Hamburger SV muss man sich wieder das machen, was auf der Website "Machtuweseelersichsorgenumdenhsv" ironisch festgehalten wird: große Sorgen.

Schwierige Aufgabe für den HSV

Waren zwei Zitter-Spielzeiten mit der nervenaufreibenden Relegation 2014 und 2015 nicht genug? Schon wieder wirkt es, als sei der HSV am Abgrund, so misslich ist vielerorts die Stimmung. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff konnte unwidersprochen die Kundschaft für das jüngste Länderspiel in Hamburg locken, man biete gewiss bessere Unterhaltung als der Hausherr HSV an.

Und nun steht für den leidenden Letzten das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag 15.30 Uhr) an, die seit Jahren all das verkörpern, was der HSV nicht hat: ein klares Konzept, eine kluge Personalpolitik. Die für Transfers eingesetzten Mittel werden wertsteigernd verwendet – fast jeder Spieler ist im Borussia-Park besser geworden.

Der Unterton klingt fatalistisch

Markus Gisdol unzufrieden mit seiner Mannschaft

Im Volksparkstadion ist es seit Jahren genau umgekehrt. Kaum ein Bundesligist schneidet schlechter ab, wenn Preis und Gegenleistung seiner Profis in Relation gesetzt werden. Die Bundesligatabelle als Spiegelbild einer missglückten Personalpolitik, die unter Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer keinen Deut besser geworden ist.

Und der neue Trainer Markus Gisdol musste schon einen energischen Tonfall anschlagen, um vor dem siebten Spieltag Zuversicht zu verbreiten. "Was bringt es, wenn wir sagen: 'Gladbach ist so eine tolle Mannschaft und wir schicken den Busfahrer alleine dahin" , fragte der 47-Jährige am Donnerstag: " Wir sind der HSV und haben auch eine tolle Mannschaft.“ Trotzdem hat diese tolle Mannschaft erst einen Punkt auf dem Konto.

Und wenn es am Niederrhein nicht gelingt, etwas mitzunehmen, hat das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (21. Oktober) schon richtungsweisenden Charakter. Die ewige Gratwanderung erschreckt im Grunde alle, die mal mit dem HSV zu tun hatten. "Es kann wirklich nicht das Ziel des HSV sein, nur die Klasse zu halten" , hat der ehemalige Manager Günter Netzer konstatiert. In all diese Statements mischt sich längst ein fatalistischer Unterton. Motto: Das kann doch nichts mehr werden.

Am Millerntor ist die Stimmung anders

Enttäuschter Benrd Nehrig

Keine sechs Kilometer trennen den Hamburger Volkspark von der Kollaustraße in Niendorf, wo der FC St. Pauli trainiert. Die Kiez-Kicker treten am heutigen Freitag (18.30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue an. Der Aufsteiger aus der Dritten Liga liegt nur zwei Zähler besser, daher kann das Team von Ewald Lienen bereits mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen. Die Stimmung ist hier eine ganz andere: fröhlicher, unbeschwerter, auf jeden Fall auch hoffnungsvoller als beim HSV.

Ketzerisch formuliert: Am Millerntor feiert man zwar auch gerade nicht viele Siege, aber immer sich selbst. Auch beim Testspiel in der Länderspielpause gegen Werder Bremen (1:1) war das gut zu beobachten. Wo kommen sonst fast 7.000 Zuschauer? An einem "schmuddeligen Donnerstagabend" , wie der Stadionsprecher sagte.

Der Verein will zwar nach oben, am liebsten mal wieder in die erste Liga, aber das Projekt St. Pauli würde auch in der Dritten Liga immer funktionieren. Politisches Engagement ist hier ganz bedeutsam, niemals würde der Verein seine Werte und seine Überzeugungen verraten. Und eines hat der Stadtteilverein dem großen Nachbarn auf jeden Fall voraus: Er nimmt sich nicht wichtiger als er ist. Wie übrigens auch Uwe Seeler, der am 5. November nur „im ganz kleinen Kreis“ seinen Ehrentag feiert.

Stand: 14.10.2016, 10:14