Senkrechtstarter Henrichs begeistert bei Bayer 04

Wenn der Begriff Senkrechtstarter zutrifft, dann für Bayer Leverkusens Verteidiger-Entdeckung Benjamin Henrichs. Wie schon zuvor in der Champions League beim AS Monaco, spielte der erst 19-jährige Jung-Profi auch am Samstag (02.10.2016) gegen Borussia Dortmund (2:0) überragend. Und dabei mit einem Handicap: Erst wurde der in Bocholt geborene U21 -Nationalspieler als rechter Verteidiger aufgeboten, in der Pause wechselte er für den verletzten Lars Bender nach links.

" Er macht erst eine Klassepartie auf links und dann auf rechts. In seinem Alter ist das ungewöhnlich ", lobte Bayer-Sportchef Rudi Völler. Henrichs sei " nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken ". Seit dem zweiten Spieltag der Saison steht er in der Startelf.

Ein Kandidat für die Nationalmannschaft?

Benny Henrichs - er wurde vom Deutschen Fußball-Bundes im August als bester U19 -Nachwuchsspieler mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet - geht lässig mit dem Aufstieg um. " Ich glaube, es läuft ganz gut, ob rechts oder links, Hauptsache ich spiele ", meinte der einstige Mittelfeldspieler, den Bayer-Coach Roger Schmidt in die Defensive beorderte. Henrichs: " Ich habe inzwischen Spaß dran. "

Begeistert vom neuen Abwehrpartner ist Innenverteidiger Ömer Toprak, der ihm den Sprung ins Nationalteam zutraut: " Erstmal muss er noch ein paar Spiele machen, aber dann ist es nur eine Frage der Zeit. "

dpa | Stand: 02.10.2016, 10:57