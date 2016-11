Als Janne Andersson im Sommer seinen Job als Nationaltrainer Schwedens antrat, tat er das in dem Wissen, künftig ohne den alles überragenden Spieler des Landes auskommen zu müssen. Zlatan Ibrahimovic hatte nach dem enttäuschden EM -Vorrundenaus und insgesamt 116 Länderspielen (62 Tore) seinen Rücktritt erklärt - und damit eine Lücke hinterlassen, die Andersson nun dringend schließen muss.

Taktik war auf Ibrahimovic ausgerichtet

Das WM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich am Freitagabend (11.11.) wird das vierte Spiel für die "Tre Kronor" mit Andersson als Trainer. Bislang formierte er sein Team stets in einem 4-4-2-System - eine Ausrichtung, die bereits sein Vorgänger Erik Hamrén, von 2009 bis zum Ende der EM im Amt, bevorzugte. Hamrén orientierte sich bei der Auswahl der Spieler meist an einer ebenso schlichten wie effektiven Fragestellung: Welche Spielertypen harmonieren mit Ibrahimovic?

Andersson hat nun die Chance, die zuvor leicht ausrechenbare, weil fast auf ausschließlich auf "Ibracadabra" ausgerichtete Taktik nach seinem Gusto zu verändern. Setzt er das konsequent um, ist der Ibrahimovic-Rücktritt für den schwedischen Fußball gleichbedeutend mit der Möglichkeit, sich von seinem Superstar zu emanizipieren. Welchen Angreifern Andersson dabei das Vertrauen schenkt, wird in Schweden mit Spannung beobachtet.

Berg: Vom HSV-Flopp zu Schwedens Hoffnungsträger

Gute Chancen auf einen Platz in der Startelf hat Marcus Berg. Als junger Spieler war der heute 30-Jährige beim Hamburger SV gescheitert, mittlerweile spielt er in Griechenland bei Panathinaikos Athen. Dort ist er konstant bester Torschütze, was seine Chancen im Nationaltrikot deutlich verbessert hat: Andersson nominierte ihn in allen drei Spielen für die Startelf, Berg dankte es mit einem Treffer und einer Vorlage.

Derzeit unverzichtbar: Marcus Berg

Beste Chancen, sich an Bergs Seite festzuspielen, hat John Guidetti von Celta Vigo. Guidetti wurde vor einigen Jahren bereits als Mini-Ibrahimovic gefeiert, was aufgrund seiner technischen Fähigkeiten und seines ebenfalls ausgeprägten Selbstbewusstseins durchaus naheliegend war. Den Nachweis, diesem Vergleich gewachsen zu sein, blieb der 24-Jährige bislang allerdings schuldig.

Isak-Nominierung nur eine Frage der Zeit

Das Alter spricht dennoch eher für Guidetti als für Ola Toivonen, einen 30-jährigen Angreifer in Diensten des FC Toulouse. Toivonen war über Jahre der Mann an Seite von Ibrahimovic und scheint im Hier und Jetzt auch unter Andersson gute Chancen zu haben. Im letzten Spiel stand er in der Anfangself und trug mit einem Treffer und einer Vorlage zum 3:0-Erfolg über Bulgarien bei.

Hoffnungsträger für die Zukunft: Alexander Isak

Nur Außenseiterchancen auf ein Startelfmandat haben derweil Isaac Thelin (Girondins Bordeaux) und Christoffer Nyman vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Da dürfte schon eher Alexander Isak ein Thema für die Nationalmannschaft werden. Isak, seit Ende September 17 Jahre jung, spielt in der Heimat für AIK Solna und bestimmt dort nach zehn Treffern in 24 Spielen die Schlagzeilen.

Wie die schwedische Zeitung "Expressen" zu berichten weiß, wurde Isak zuletzt von sage und schreibe 69 Scouts unter die Lupe genommen - die europäischen Schwergewichte haben Notiz von dem 1,90-Meter-Schlaks genommen. Schreitet seine Entwicklung auch nur annähernd im gleichen Tempo voran, dürfte Isak, der kürzlich für die U21-Auswahl debütierte, schon bald auch von Janne Andersson berufen werden.

Stand: 11.11.2016, 08:30