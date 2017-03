Vielleicht ist es kein Zufall, dass am Sonntagnachmittag (12.03.2017) auch noch Paul Verhaegh versagt hat. Der Kapitän des FC Augsburg gilt gleichzeitig als Elfmeterspezialist, der bis zum Wochenende bei 16 Ausführungen nur ein einziges Mal nicht getroffen hatte.

Da ballerte der kampfstarke Rechtsverteidiger die Kugel an den Pfosten - passiert am 9. Mai 2015 beim FC Bayern. Doch nun bei der 0:3-Niederlage auf Schalke scheiterte der 33 Jahre alte Routinier an Torwart Ralf Fährmann, der sich lang und länger machte und schlussendlich abwehrte.

Die Torhüter sind besser vorbereitet als je zuvor

Für Dr. Georg Froese, Sportwissenschaftler der Uni Heidelberg, ein durchaus beispielhaftes Bild dieser Bundesliga-Saison. Die Torhüter hätten ein Feld besonders intensiv beackert, deren Potenzial lange brach lag, behauptet der Sportpsychologe, der einst mit seiner Dissertation "Sportpsychologische Einflussfaktoren der Leistung von Elfmeterschützen" den Wissenschaftspreis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewann. "Die aktuelle Situation ist eine Folge der besseren und vermehrten Vorbereitung der Torhüter, die besseres Statistik- und Videomaterial nutzen." Mit Erfolg.

Nach 24 Spieltagen haben 21 von 63 Elfmetern nicht ins Ziel gefunden. Jeder dritte Strafstoß wird also vergeben. Eine miserable Quote. Viel fehlt nicht mehr, und die Bundesliga-Profis unterbieten noch die Negativ-Rekordsaison 1979/1980, als sage und schreibe 35 von 94 Elfmetern versiebt wurden. Darunter Spezialisten wie Manfred Kaltz, Werner Lorant, Bernd Nickel, Bernd Hölzenbein oder Herbert Zimmermann.

Der Trainer sollte immer den Schützen klar bestimmen

Warum geht bei Strafstößen so viel schief? Froese, selbst Ende der 90er Jahre beim damaligen Regionalligisten Union Berlin aktiv, macht der Liga, vor allem den Trainerstäben, schwere Vorwürfe. "Es müsste selbstverständlich sein, dass diese Ausnahmesituation trainiert wird und der Trainer nach der Rolle und der Persönlichkeit der Spieler eine Vorauswahl vornimmt" , erläutert der 37-Jährige gegenüber sportschau.de. "Danach müsste der Trainer den Druck von dem Spieler nehmen, in dem er den Schützen jedesmal bestimmt. Das würde dazu führen, das nicht alle Last auf ihn abgeladen wird."

Oft schnappt sich einfach derjenige das Spielgerät, der sich gut fühlt. Manch ein Coach stehlt sich damit am Spielfeldrand aus der Verantwortung. Motto: wird schon irgendwie gut gehen. Das Dilemma setzt sich fort: Derjenige, der zur Ausführung antritt, überlässt dann sogar noch "vieles dem Zufall" , wie Froese beobachtet hat.

Leverkusen mit den meisten Fehlschüssen

Makoto Hasebe (Frankfurt) scheitert mit einem schwach geschossenen Elfmeter

Der Experte konnte nach dem Elfmeterdrama beim EM-Viertelfinale Deutschland - Italien (7:6) im vergangenen Jahr aus Interviews schlussfolgern, wie schlecht geschult selbst deutsche Nationalspieler seien. "Mats Hummels hat beispielsweise bekannt, dass er vor der Ausführung mehrfach hin und her überlegt habe. Das zeigt, dass er auf den Elfmeter nicht richtig vorbereitet war." Mit Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller gab es überdies zwei prominente Fehlschützen.

Derzeit gibt es nur ein Drittel der Vereine, die eine weiße Weste bei den Elfmetern aufweisen: Werder Bremen und FSV Mainz 05 (je 4), FC Bayern und Hertha BSC (je 3), TSG Hoffenheim (2) und VfL Wolfsburg (1) sind ohne Fehlversuch. Unrühmliches Schlusslicht in diesem Ranking gibt nun Bayer Leverkusen: Nur ein einziger von sechs Elfmetern saß. Die Werkself gibt auch deshalb einen Extremfall, weil in der Vorsaison noch sieben von acht Strafstößen dank der Treffsicherheit von Hakan Calhanoglu, Javier Hernandez und Lars Bender erfolgreich waren. Auch Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach (je 1/4) weisen derzeit fast peinliche Werte auf.

Es gibt klare Schlüsselmerkmale

Ist es denn so schwer in ein 7,32 mal 2,44 Meter großes Gehäuse zu treffen? Eigentlich nicht, erklärt der Sportpsychologe, der als Schlüsselmerkmale - neben der Schusstechnik - die sogenannte Wettkampfängstlichkeit und Wahrnehmungsfähigkeit nennt. Letztere ermöglicht, den Torwart auszugucken. "Ich halte das persönlich für eine sehr erfolgsversprechende Variante, die auch der ehemalige Torwart Hans-Jörg Butt praktiziert hat" , erläutert Froese, "das muss allerdings auch trainiert werden."

Es gebe effektive Möglichkeiten, einen Elfmeter vor Zuschauern oder bei Erschöpfung zu simulieren. Im WM-Film "Sommermärchen" ist die Sequenz von 2006 in Erinnerung, wie eben unter Anleitung des Psychologen Hans-Dieter Hermann der Ernstfall Elfmeterschießen geübt wurde, der dann im Viertelfinale gegen Argentinien eintrat.

Ergo: Es ist ein Totschlagargument, Elfmeter ließen sich nicht proben. Froese empfiehlt "mindestens einmal wöchentlich ein Elfmetertraining" und kann nicht verstehen, dass diese Ressource nicht besser genutzt wird. "Schießt ein Fußballer durch Elfmeter fünf Tore mehr, steigert das den Marktwert erheblich."

Felix Wiedwald hält ohne die Wissenschaft

Felix Wiedwald (Werder) pariert gegen Ömer Toprak

Zudem gefährde die Bundesliga einen Ruf, den die deutsche Nationalmannschaft bei großen Turnieren aufgebaut habe. Froese: "Wir setzen gerade einen Mythos aufs Spiel." Deutsche Spieler seien nicht mit einem besonderen Elfmeter-Gen ausgestattet, so der Wissenschaftler, der für seine Arbeit nicht nur alle Strafstöße der Bundesliga-Historie und Elfmeterschießen in den großen Turnieren untersuchte, sondern auch Gespräche mit Spielern führte.

Lob bekommen die Erstliga-Keeper, die keine Angst beim Elfmeter mehr kennen. 15-mal waren die Torhüter in dieser Saison bereits Sieger des Duells. Übrigens am Freitagabend (10.03.2017) auch der bislang nicht als Elfmetertöter aufgefallene Werder-Tormann Felix Wiedwald. Nach seiner Rettungstat in allerletzter Minute erzählte der Bremer Ballfänger in der BayArena freimütig, er habe es beim missglückten Versuch von Ömer Toprak "anders gemacht" als vorher, denn: "Zuletzt bin ich immer in die Ecke gegangen, die auf meiner Elfmeterliste stand und habe nicht gehalten." Bei Wiedwald brauchte es also gar keine Wissenschaft, um einen Trend zu bestätigen.

Stand: 13.03.2017, 13:26