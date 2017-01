Schalke 04 hat das Rennen um Guido Burgstaller gewonnen und sich mit dem Zweitliga-Toptorjäger und dem 1. FC Nürnberg auf einen Transfer geeinigt. Wie die Schalker am Montag (09.01.2017) bekannt gaben, wechselt der 27-Jährige vorbehaltlich des obligatorischen Medizinchecks mit sofortiger Wirkung zu den "Königsblauen".

Weitere Details, unter anderem zur Vertragslaufzeit, will Schalke nach dem endgültigen Vollzug des Transfers verkünden. Der österreichische Nationalspieler Burgstaller ist in der laufenden Saison mit 14 Treffern aus 16 Spielen Toptorschütze der 2. Bundesliga. Für den Club erzielte er seit Januar 2015 in 70 Pflichtspielen 34 Treffer und bereitete zwölf weitere vor.

Dementis bis kurz vor Abschluss

Der Zeitpunkt des Transfers kommt etwas überraschend. Noch vor Kurzem hatte Burgstallers Berater Mario Wegner Angebote für seinen Klienten dementiert. Auch Burgstaller hatte sich nach eigenen Aussagen nicht damit beschäftigt. "Momentan gehe ich davon aus, dass ich die Saison beim FCN zu Ende spiele, schließlich habe ich noch einen Vertrag und fühle mich wohl", hatte er gesagt.

Allerdings war Schalke 04 auch auf Hilfe im Angriff angewiesen. Nach den Verletzungen von Klaas-Jan Huntelaar, Franco Di Santo und Breel Embolo bringt Burgstaller auf dieser Position etwas Entspannung in den zur Verfügung stehenden Kader.

sid | Stand: 09.01.2017, 19:32