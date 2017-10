Borussia Dortmund steht zu seinem in die Kritik geratenen Torwart: Der BVB hat den Vertrag von Roman Bürki um zwei Jahre bis 2021 verlängert - das gaben die Dortmunder am Freitag (20.10.17) bekannt. "Roman passt sportlich und menschlich hervorragend zu Borussia Dortmund", sagte Sportdirektor Michael Zorc und fügte hinzu: "Wir mögen seinen Spielstil, sehen bei ihm ein großes Entwicklungspotenzial und gehen fest davon aus, dass er das, was in ihm steckt, schon bald wieder konstant abrufen wird."

Bürki war zuletzt durch seinen Doppelpatzer in der Champions League bei APOEL Nikosia (1:1) in die Kritik geraten. "Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen, das mir Borussia Dortmund in einer für mich durchaus schwierigen Phase entgegenbringt - und ich bin sehr froh und stolz, im Tor dieser tollen Mannschaft zu stehen, der ich alles unterordne", sagte Bürki.