Reus ist bereit für seinen ersten Titel

Marco Reus ist einer der Eckpfeiler in der Mannschaft von Borussia Dortmund. Seit seiner Genesung von einem Muskelfaserriss hat der 27-Jährige sagenhafte sieben Treffer in acht Pflichtspielen erzielt.

Doch es nicht nur die Torquote, die Reus für das Team so unentbehrlich macht: " Marco hat wahnsinnig an Persönlichkeit gewonnen ", lobte BVB-Trainer Thomas Tuchel seinen Mittelfeld-Motor. Und auch Sportdirektor Michael Zorc sagte: " Er ist nach seiner Verletzung deutlich präsenter in unserem Spiel, er übernimmt Verantwortung. Marco ist gereift. "

Vier Final-Niederlagen und eine verpasste WM

Jetzt ist es für Reus also an der Zeit, auch endlich seinen Endspiel-Fluch zu besiegen. Aus der Riege der Spieler, die schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, ist er einer der wenigen, der immer noch auf einen Titelgewinn wartet.

Zu vier Endspielen ist Reus mit Borussia Dortmund angetreten, alle hat er verloren - meist auf dramatische Weise und meist gegen den FC Bayern. Mal in vorletzter Minute (Champions League 2013), mal in der Verlängerung (Pokal 2014), mal im Elfmeterschießen (Pokal 2016). Auch den WM-Titel 2014 hatte Pechvogel Reus wegen einer Verletzung kurz vor Turnierbeginn verpasst.

Doch nun fühlt sich Reus bereit für den ganz großen Wurf: " Ich freue mich unglaublich ", sagt der Nationalspieler vor seinem Finale Nummer fünf gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (27.05.2017) im Berliner Olympiastadion. "Ich werde bereit sein, wir werden bereit sein", so der BVB-Profi, um, wie er sagt, " endlich, endlich " seinen ersten Titel zu holen.

Reus übersteht Schreckmoment gegen Werder

Beim Bundesliga-Finale gegen Werder Bremen (4:3), gab es noch einmal einen dieser Marco-Reus-Schreckmomente, wie man ihn schon so häufig gesehen hat. Krachend rauschte der 27-Jährige da mit dem Schienbein gegen den Torpfosten, und Zehntausende hielten den Atem an. Er wird doch nicht wieder...? Nein, diesmal keine schwere Verletzung zur Unzeit. Reus stand auf und sagte später bester Laune: " Ich würde das Finale auch mit einem Bein spielen. "

Derzeit, das ist bemerkenswert, scheint sich Reus tatsächlich auf seinen Körper verlassen zu können. Er geht topfit ins Endspiel, er schleppt sich nicht hinein. " Für den Kopf ", sagt er, " ist das unheimlich wichtig. " Vielleicht ist dies der Moment, in dem sich bei Marco Reus alles zum perfekten Gesamtbild fügt: Aus Rückschlägen gezogene Stärke, Reife, körperliche Fitness, dadurch auch Vertrauen.

"I ch habe einiges erlebt, ich muss vorangehen ", betont der 27-Jährige, der ohne Verletzungspech wohl Weltmeister wäre, der Champions-League- und Pokalsieger hätte werden können. Am Samstag soll seine Gier nach Erfolg gestillt werden. " Endlich, endlich ", um es mit den Worten von Reus zu sagen. Dafür wird er sich einmal mehr zerreißen.

sid/red | Stand: 24.05.2017, 13:43