Reus nach Knie-Verletzung frustriert

Die schwere Knie-Verletzung belaste ihn nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental, sagte der 28 Jahre alte Marco Reus dem Magazin GQ. "Dass man während der Reha auf sich allein gestellt ist. Das ist das, was extrem an einem zehrt" , so Reus: "Ich hatte nach drei Wochen auch mal richtig die Schnauze voll, du wirst mental brutal getestet, weil du immer allein arbeiten musst."

Reus würde sein Geld verschenken

Und der Offensivspieler vom BVB würde einiges opfern, um den Ball wieder nachjagen zu können. "Wir Topspieler verdienen viel Geld, dafür müssen wir teilweise einen hohen gesundheitlichen Preis akzeptieren" , führte Reus aus: "Das ganze Geld würde ich verschenken, um gesund zu sein, um meinen Job ausführen zu dürfen. Für das, was ich liebe: Fußball zu spielen."

Der Angreifer hatte die schwere Verletzung beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt im Pokalfinale erlitten. Reus will sich bei der Heilung Zeit lassen, er wird womöglich erst im März 2018 auf den Platz zurückkehren - auch um einen Einsatz bei der WM -Endrunde im Sommer in Russland nicht zu gefährden.

sid | Stand: 04.10.2017, 11:34