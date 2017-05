Wie ist die Ausgangslage?

RasenBallsport Leipzig hat sich am Samstag als Rekord-Aufsteiger für die Champions League qualifiziert. Red Bull Salzburg hat als Tabellenführer in Österreich zwölf Punkte Vorsprung auf Platz zwei und die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation so gut wie sicher. Damit sind zwei Klubs international vertreten, die von demselben Unternehmen finanziert werden. Daraus ergibt sich ein Konflikt mit dem UEFA-Reglement.

Worin besteht der Konflikt?

Das Reglement der UEFA verbietet, dass zwei Klubs aufeinandertreffen, die von denselben Konzernen oder Personen gesteuert werden. Denn dann ist nicht gesichert, dass rein sportliche Aspekte den Ausgang des Spiels beeinflussen - die Glaubwürdigkeit des Sports wäre dahin. Für den Sportjuristen Thomas Dehesselles wäre es ein "Jjristisches und sportpolitisches Desaster", wenn Salzburg und Leipzig gleichzeitig international spielen dürften. Rechtliche Grundlage ist Artikel 5 des Reglements zur UEFA Champions League.