Köln kämpft im Pokal gegen das Chaos und den Hertha-Fluch

Beim 1. FC Köln ist von der Ruhe der vergangenen Jahre nicht mehr viel übrig. In der Bundesliga Letzter, in der Europa League noch ohne Punkt und jetzt auch noch das überraschende Aus von Sportchef Jörg Schmadtke. Da kommt die Pokalpartie am Mittwochabend (25.10.2017) bei Hertha BSC eigentlich zur Unzeit - doch sie bietet auch eine weitere Chance zur Wende.

Für FC-Trainer Peter Stöger gibt es jedenfalls nur ein Ziel: " Den Sieg einholen. " Daher will er in Berlin auch " niemanden schonen ". Ohnehin stellt sich die Mannschaft angesichts der Verletztenmisere fast von alleine auf.

Rausch-Einsatz fraglich, Mere zurück

Neben den Langzeitverletzten Marcel Risse, Jhon Cordoba und Jonas Hector müssen in Berlin auch Claudio Pizarro, Marco Höger und Kapitän Matthias Lehmann weiter passen. Zudem steht der Einsatz von Konstantin Rausch auf der Kippe. Der Verteidiger fehlte zuletzt wegen eines grippalen Infekts. Immerhin könnte Jorge Mere nach überstandener Verletzung in den Kader der Geißböcke zurückkehren.

Und vielleicht hilft es der Stöger-Elf ja sogar, dass in Köln derzeit über vieles geredet wird, nur nicht über das Pokalspiel. Dann hätte Schmadtke mit seiner Vertragsauflösung am Ende tatsächlich noch den "Impuls" gegeben, von dem er bei seinem Abgang gesprochen hatte.

Berlin seit sechs Pflichtspielen sieglos

Außerdem darf man auch nicht vergessen, dass es beim Gegner aus Berlin derzeit auch nicht rund läuft. Auch bei der Mannschaft von Pal Dardai ist nur wenig geblieben, von der Form, die sie letztes Jahr auf Platz sechs und in die Europa League trug. Seit sechs Pflichtspielen wartet der Hauptstadt-Klub mittlerweile auf einen Sieg, Torjäger Vedad Ibisevic ist noch immer ohne Treffer. Zudem fällt mit Mathew Leckie Herthas bislang bester Torschütze der Saison aus.

" Es ist bei beiden Teams ein ähnlicher Verlauf ", sagte der Berliner Coach. Dardai erwartet ein enges Spiel: " Das ist ein Pokalfight: Ob du auswärts spielst oder zu Hause. Bundesliga oder 4. Liga - da gibt es keine Favoriten. "

Köln gewann jüngstes Pokal-Duell

Allerdings war Berlin für die Rheinländer zuletzt kein gutes Pflaster: Seit fast acht Jahren warten die Kölner nun schon auf einen Sieg bei der Hertha. Immerhin: Das jüngste Aufeinandertreffen im Pokal gewann Köln im Januar 2002 mit 2:1 nach Verlängerung in Berlin. Zwei Tage zuvor hatte sich der FC von Trainer Ewald Lienen getrennt - vielleicht ja ein gutes Omen.

Stand: 25.10.2017, 09:36