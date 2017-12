Für Robin Krauße wurde es nichts mit der zünftigen After-Matchparty nach dem Sieg über den FC Ingolstadt im DFB -Pokal-Viertelfinale. Aber so richtig traurig war er darüber nicht, denn der Mittelfeldspieler des SC Paderborn hatte Besseres zu tun. "Ich muss jetzt schnell nach Hause, denn ich heirate morgen um elf Uhr" , sagte Krauße grinsend kurz nach Abpfiff am Dienstagabend (19.12.2017) dem WDR .

Mit Baumgart kam der Aufschwung

Während sich Robin Krauße daheim in Darmstadt auf den nächsten großen Tag in seinem Leben vorbereitete, ließen es die Teamkameraden ordentlich krachen und begossen den perfekten Pokalabend gebührend. Sie hatte allen Grund, denn der Viertelfinaleinzug krönt ein nahezu perfekt verlaufendes zweites Halbjahr.

55 Punkte aus 25 Spielen

Gegen Ende der vergangenen Saison drohte den Paderbornern noch der Absturz in die vierte Liga. Erst als Steffen Baumgart im April das Traineramt übernahm, ging es aufwärts.

Paderborner Spielern jubeln mit Torwart Ratajczak in der Mitte

Paderborn schaffte mit dem neuen Trainer den Klassenerhalt und legte nun eine Hinrunde in der dritten Liga hin, die mit der Herbstmeisterschaft gekrönt wurde. Saisonübergreifend holte der gebürtige Rostocker 55 Punkte aus 25 Spielen. Dazu holten sie den Westfalenpokal.

Trainer Baumgart bleibt bescheiden

Erfolg über Erfolg, doch der Coach bleibt bescheiden: " Wir freuen uns sehr über das Gezeigte und sind sehr zufrieden. Am 2. Januar geht es aber weiter ." Am 20. Januar steht das Auswärtsspiel in Chemnitz an.

Selbst dem Trainer fehlen die Worte

Ein Reporter wollte in der Pressekonferenz von Baumgart noch wissen, ob er nicht auch ein bisschen Angst bekomme, dass nun das ganz große Los komme und sein Team möglicherweise von den Zielen in der Meisterschaft abgelenkt werde.