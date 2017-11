Heute wird er 80 Jahre alt. Deutsche Tugenden haben den heutigen Nationaltrainer Afghanistans allerdings kaum geprägt. "Ich habe einen deutschen Pass, aber ich habe keine Beziehung zu Deutschland, nur zu meinem späteren Studium an der Sporthochschule Köln" , sagte Pfister im Gespräch mit "planet-interview.de" über sein Geburtsland.

100.000 Menschen in Accra

In der Domstadt erwarb der gebürtige Kölner seine Fußballlehrerlizenz und hospitierte bei Trainer-Legende Hennes Weisweiler. Mittlerweile ist Pfister selbst eine Legende. Ein bisschen auch in Deutschland, aber vor allem in Afrika. Auf dem schwarzen Kontinent genießt er besonderen Ruhm und Anerkennung.

Mit Ghana gewann er 1991 die U17-Weltmeisterschaft. Die Bilder von der Ankunft in der Hauptstadt Accra, wo 100.000 Menschen ihn und die Nationalmannschaft feierten, wird Pfister nie vergessen. Zehn Jahre später wurde er mit Zamalek Kairo ägyptischer Meister, Pokalsieger und holte den Afrika-Pokal der Pokalsieger. Sie trugen ihn auf Händen, den weltoffenen Deutschen, der sein Herz längst an Afrika verloren hatte.

Trotz Nationaltrainerposten noch Zeit für die Familie

Auch mit 80 Jahren wird er sich nicht zurücklehnen, will von der Rente nichts wissen: "Fußball ist für mich Religion. Das ist wie eine Sucht, wie eine Droge." Im Februar hat er einen Vertrag als Nationaltrainer Afghanistans unterschrieben - ein "Kriegsland". Da die Trainingslager aber aus naheliegenden Gründen nicht dort, sondern beispielsweise in Dubai stattfinden, muss er nur ein paarmal im Jahr für jeweils drei Wochen anreisen.

Dadurch bleibt ihm mehr Zeit mit seiner Frau Berta. Beide leben in ihrer gemeinsamen Wahlheimat Mels im schweizerischen St. Gallen. Keine 10.000 Einwohner zählt die eher ruhige Ortschaft. Sie ist Pfisters Kontrast zu all den Tragödien, Schicksalen und Missständen, die er in 45 Jahren als Trainer in afrikanischen Ländern miterleben musste.

Im Libanon die Reißleine gezogen

In der Republik Kongo, damals hieß sie noch Zaire, hat Pfister während der Diktatur von Präsident Mobutu gearbeitet. Vor einem Spiel gegen Nachbarland Angola bestellte der korrupte Machthaber seinen Nationaltrainer zu sich und mahnte: "Gegen Präsident Dos Santos dürfen wir nicht verlieren. Sonst muss ich dich zurück zum Flughafen schicken" , erinnerte sich der Trainer gegenüber "watson.ch". Zaire siegte 3:0, Pfister durfte bleiben.

Nur im Libanon wurde es ihm zu viel. In Beirut traf er sich regelmäßig zum Schachspielen mit Rafiq al-Hariri, dem Ministerpräsidenten, zugleich auch Präsident des Pfister-Klubs Al-Nejmeh: "Auf dem Weg zu dem Café, wo wir uns immer getroffen haben, wurde im Februar 2005 sein ganzer Konvoi in die Luft gesprengt. Das gab einen Krater von 50 Metern Durchmesser, 23 Menschen starben. Ich war einen Kilometer entfernt. Das war das einzige Mal, dass ich meinen Vertrag aufgelöst habe, weil es mir zu gefährlich wurde."

Ansonsten kennt Pfister keine Angst, wie er selbst behauptet. Und keine Ruhe, auch nicht mit 80 Jahren. Für die Rente fühlt er sich ohnehin noch viel zu jung.

Stand: 24.11.2017, 08:30