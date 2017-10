Nations League live in der ARD

SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF , hat sich mit der UEFA auf eine Vereinbarung über insgesamt zwölf Länderspiele der DFB -Nationalmannschaft der Männer im Zeitraum von 2018 bis 2022 verständigt.

Die Vereinbarung umfasst die Spiele der deutschen Mannschaft in der neu geschaffenen UEFA Nations League, die die bisherigen Freundschaftsspiele ersetzen und in der das DFB-Team ausschließlich auf hochkarätige Gegner aus Europa treffen wird. Gegen welche großen Fußball-Nationen es in der anstehenden Spielzeit 2018/2019 konkret anzutreten gilt, wird die Auslosung der Gruppenphase dieses neuen Formats am 24. Januar 2018 ergeben.

Qualifikationsspiele live im ARD-Hörfunk

Mannschaften wie England, Italien, Spanien, Frankreich, Portugal – um nur einige der Top-Teams zu nennen – versprechen jedoch bereits heute spannende und hochkarätige Duelle. Gegenstand der Vereinbarung mit der UEFA ist auch die Hörfunkberichterstattung von sämtlichen Spielen der deutschen Mannschaft, inklusive der Qualifikationsspiele zur FIFA WM und UEFA EURO im Zeitraum bis 2022.

"Herausragender gesellschaftlicher Stellenwert"

"Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft genießt einen herausragenden gesellschaftlichen Stellenwert. Wir freuen uns daher sehr, sie auch weiterhin unserem Publikum in gewohnter höchster Qualität als festen Bestandteil im öffentlich-rechtlichen Rundfunk präsentieren zu können", so Ulrich Wilhelm, Sportrechte-Intendant der ARD.

ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut sagte: "Es ist gut, einen Publikumsmagneten wie die Länderspiele der deutschen Mannschaft weiterhin zwischen den Fußball-Welt- und -Europameisterschaften in unserem Programm zu haben."

ard | Stand: 27.10.2017, 10:03