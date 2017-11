Younes war von Bundestrainer Joachim Löw für die beiden Länderspiel-Klassiker am kommenden Freitag (10.11.2017) in Wembley und am darauffolgenden Dienstag gegen Frankreich nominiert worden. Der Ajax-Profi muss jedoch wegen Kniebeschwerden in den Niederlanden bleiben, dort lässt sich der 24-Jährige behandeln.

Löw verzichtet auf Nachnominierung

Bundestrainer Löw verzichtet auf eine Nachnominierung, sein Aufgebot für die beiden Klassiker umfasst damit noch 24 Spieler.

sid/dpa | Stand: 07.11.2017, 16:45