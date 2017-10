Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft siegte in Kaiserslautern am Ende hochverdient. Für das Team von Joachim Löw trafen Leon Goretzka (9./66.), Sandro Wagner (54.), Antonio Rüdiger (64.) und Emre Can (81.) mit seinem ersten Länderspieltreffer. Ramil Schejdajew (34.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich zur Pause gesorgt.

red/dpa/sid | Stand: 08.10.2017, 22:35