Julian Draxler (13.) und Sami Khedira (17.) erzielten die Treffer für die in allen Belangen überlegene Mannschaft von Joachim Löw.

Keine personellen Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen Tschechien

Der Bundestrainer vertraute dem gleichen Team, das am Samstag gegen Tschechien (3:0) in Hamburg siegte. Wie erwartet setzten die Nordiren eher auf die Defensive. Der EM -Achtelfinalist spielte lautstark angefeuert von über 2.000 mitgereisten Fans in einem 5-4-1-System.

Damit musste die DFB -Auswahl andere Lösungen finden als gegen Tschechien: Während Jerome Boateng und Mats Hummels gegen die Tschechen das Spiel mit ihren Diagonalbällen aus der Innenverteidigung heraus immer wieder geöffnet hatten, waren nun verstärkt Toni Kroos und Sami Khedira im defensiven Mittelfeld im Spielaufbau gefragt. Die Außenverteidiger Joshua Kimmich und Jonas Hector wurden bei eigenen Angriffen zu zusätzlichen Außenstürmern.

Nordirland kaum mit Offensivaktionen in Hälfte eins

Über die Außenposition wäre auch fast das frühe Führungstor geglückt. Thomas Müller flankte mustergültig, doch den Kopfball von Mario Götze, der erneut als "falsche Neun" auflief, parierte Schlussmann Michael McGovern stark (4.).

Der erste Treffer fiel dann aus der Distanz: Draxler, in dieser Saison in Wolfsburg noch ohne Torbeteiligung, traf aus rund 17 Metern zur Führung. Nur wenige Minuten später fand Hummels nach einer Ecke mit seiner Kopfballvorlage Khedira, der aus kurzer Distanz einnickte.

Die Gäste blieben lange Zeit harmlos, in den letzten Minuten vor der Pause deuteten sie jedoch Torgefahr an und die deutsche Defensive wirkte nicht immer stabil.

Langeweile im zweiten Abschnitt

Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie mit zunehmender Spieldauer. Deutschland bleibt weiterhin dominant, ohne sich wirklich klare Torchancen zu erarbeiten. Einzig Kroos verzog einmal knapp (67.), die weiteren Versuche der DFB -Elf konnten die Nordiren bereits in der Entstehung entschärfen.

Nächste Partie in San Marino

Am vierten Spieltag (11. November) der WM -Qualifikationsgruppe C ist die DFB -Elf in San Marino zu Gast. Die Nordiren treffen auf Aserbaidschan, Tschechien spielt gegen Nordiren.

red/dpa/sid | Stand: 11.10.2016, 22:33