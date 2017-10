Toni Kroos ist beispielsweise alternativlos, auch Timo Werner scheint ganz vorn gesetzt. Thomas Müller war zuletzt Kapitän und dürfte ebenfalls mitfahren, zumal seine Rolle in München unter Jupp Heynckes wohl wieder wichtiger wird. Aber gilt letzteres auch für Sebastian Rudy? Leon Goretzka arbeitet aktuell daran, sich unverzichtbar zu machen, Leroy Sané ist mit seiner Schnelligkeit ein ganz wichtiges Element und auch Sandro Wagner ist im Nationaltrikot in Topform. Die Liste an formstarken Spielern ist lang, aber ist sie in den Augen des Trainerteams auch so qualitiativ hochwertig, dass Löw beispielsweise an einem Mesut Özil oder Sami Khedira zweifelt? Was ist außerdem mit Marco Reus, Mario Götze oder Ilkay Gündogan?