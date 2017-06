Die letzten beiden Partien gegen San Marino endeten 6:0 und 8:0. Am bittersten für San Marino dürfte die Erinnerung an das 0:13 gegen die DFB -Elf am 6. September 2006 sein. Damals trafen fast alle deutschen Spieler. Als in der 90. Minute auch Torhüter Jens Lehmann per Elfmeter verwandeln wollte, riefen die Gegenspieler "Fair play, fair play!" Lehmann hatte ein Einsehen und überließ Bernd Schneider den Torschuss.