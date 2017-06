Die letzten beiden Partien gegen San Marino endeten 6:0 und 8:0 – am furchtbarsten für San Marino dürfte die Erinnerung an das 0:13 gegen die DFB-Elf am 6. September 2006 sein. Damals trafen fast alle deutschen Spieler - als in der 90. Minute auch Torhüter Jens Lehmann per Elfmeter verwandeln wollte, riefen die Gegenspieler "Fair play, fair play!" Lehmann hatte ein Einsehen und überließ Bernd Schneider den Torschuss.