Kein Nachlassen! Bundestrainer Joachim Löw hält den Druck auf seine Auswahlspieler vor dem WM -Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Dienstag (11.10.2016) in Hannover hoch. Aufkeimenden Gedanken, dass die Ausscheidung nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den vermeintlich stärksten Gruppen-Konkurrenten Tschechien jetzt nur noch eine Formsache sei, widersprach er energisch: "Wir sind selbstbewusst zu sagen, dass wir es schaffen. Aber dass die Qualifikation gelaufen ist, davon sind wir weit entfernt" , sagte er bei der Abschluss-Pressekonferenz am Montagabend (10.11.2016).

Sechs Punkte als klare Vorgabe

Trifft wieder: Thomas Müller (r.)

Der erste Teil der Oktober-Länderspiele sei mit dem 3:0 gegen Tschechien gelungen, führte Löw aus. Der Bundestrainer ist jedoch erst dann zufrieden, wenn auch das Kapitel Nordirland siegreich abgearbeitet worden ist. Seine klare Vorgabe an die Mannschaft lautet: sechs Punkte. Und nicht nur das. Kapitän Manuel Neuer und Co. sollen dasselbe Engagement und dieselbe Spielfreude auf den Platz bringen wie gegen die Tschechen. "Und ich will, dass wir uns weiterentwickeln" , betonte Löw, der dabei an Thomas Müller gedacht haben mag, der seine Ladehemmungen in der Nationalmannschaft überwunden hat.

In die Halbräume oder über Außen

Löw wird seinen Matchplan an die erwartete Spielweise der mit vier Punkten erfolgreich gestarteten Nordiren anpassen: "Wir richten uns auf einen defensiveren Gast ein, aber die Mannschaft ist in der Lage, da Lösungen zu haben." Mesut Özil warnte vor der Robustheit und dem körperbetonten Spiel der Nordiren, Mats Hummels gab als taktische Devise aus, man müsse "klassisch flach in die Halbräume oder über Außen spielen" . Am besten ist es nach Meinung Hummels' jedoch, man würde "den nordirischen Abwehrriegel früh knacken", sonst drohe ein "Geduldsspiel" .

Mit zehn Mann am Strafraum

Die Warnungen kommen nicht von ungefähr: Bei der EM in Frankreich lief das DFB -Team im Pariser Prinzenpark gegen ein nordirisches Abwehrbollwerk an. Es gab zwar Chancen wie am Fließband, aber nur der diesmal verletzt fehlende Mario Gomez verwertete eine. "Ich erwarte, dass sie sich mit zehn Mann am Sechzehner positionieren" , sagte Toni Kroos zur Neuauflage der EM-Partie. Da liegt er wohl richtig. Die Nordiren wollen erneut mit einer Zerstörertaktik gegen die DFB-Elf zu Werke gehen. "Wir können nicht wie die Tschechen 4-4-2 und mit offenem Visier spielen, dann kassieren wir ein frühes Tor und das Spiel ist nach 25 Minuten vorbei" , sagte Trainer Michael O'Neill.

Die Statistik spricht klar für Deutschland: Bisher gab es in 15 Spielen gegen die Nordiren nur zwei Niederlagen. Die letzte, ein 0:1 in Hamburg, liegt 33 Jahre zurück.

Abschlusstraining ohne Boateng

Löw ist zuversichtlich, dass der leicht angeschlagene Jerome Boateng am Dienstagabend zum Einsatz kommt. Der Abwehrchef fehlte allerdings am Montagabend beim Abschlusstraining in Hannover, absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit im Hotel. Das sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme. Der ebenfalls leicht angeschlagene Außenverteidiger Jonas Hector machte im Stadion eine Laufeinheit. Und Offensivspieler Julian Draxler, der auch einen Schlag abbekommen hatte gegen Tschechien, nahm ganz normal am Training teil. Der Bundestrainer rechnet damit, das alle drei einsatzfähig sein werden.

Chance für Gündogan

Vorm Comeback: Ilkay Gündogan

Veränderungen in der Startelf wird es aber wohl geben, ließ Löw durchblicken. Ein heißer Kandidat ist Rückkehrer Ilkay Gündogan, dem der Bundestrainer bereits gegen Tschechien einen Einsatz in der Anfangsformation in Aussicht gestellt hatte. Unabhängig von der personellen Besetzung betonte Kapitän Neuer: "Wir sind der Favorit. Aber wir müssen es immer wieder auf den Platz bringen."

Deutsches Auftreten eine Trotzreaktion

Leistung auf den Platz zu bringen, das ist der deutschen Mannschaft nach der EM 2016 bislang deutlich besser gelungen als nach der ruhmreichen WM 2014. Hummels lieferte dafür folgende Begründung: Die Auftritte in der WM-Qualifikation seien auch eine Trotzreaktion des Teams gewesen, das seine Stellung als Nummer eins der Welt unterstreichen wolle: "Es ist eine Reaktion auf die EM und auf die EM-Qualifikation zuvor." Die Spieler seien "sehr motiviert, einfach alles zu investieren" , betonte Hummels. Und er ergänzte: "Wir wollen zumindest zeigen, dass wir eine der besten Mannschaften der Welt sind - die beste gibt es nicht."

Kein mulmiges Gefühl in Hannover

Kein Thema mehr unter den Spielern ist das aufgrund einer Terrorwarnung abgesagte Länderspiel gegen die Niederlande im November 2015 in Hannover. "Ich denke, dass wir diese Dinge gut verarbeitet haben mit der Mannschaft, das hat im Vorfeld keine Rolle gespielt. Wir vertrauen da absolut den Sicherheitskräften und konzentrieren uns auf das Spiel" , sagte der Bundestrainer.

Mit einem Auge blickt der Bundestrainer aber bereits gen Russland. Schon im November wird er mit Teammanager Oliver Bierhoff eine erste Inspektionsreise dort antreten. Löw möchte sich mehr als anderthalb Jahre vor der WM einen persönlichen Eindruck von den Gegebenheiten vor Ort machen. Der DFB bucht in der Regel schon vor dem Ablauf der Qualifikationsrunde eines Turniers sein Quartier im Austragungsland.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Neuer (Bayern München/30 Jahre/73 Länderspiele) - Kimmich (Bayern München/21/8), Boateng (Bayern München/28/66), Hummels (Bayern München/27/52), Hector (1. FC Köln/26/23) - Gündogan (Manchester City/25/17), Kroos (Real Madrid/26/73) - Müller (FC Bayern München/27/80), Özil ( FC Arsenal/27/82), Draxler ( VfL Wolfsburg/23/26) - Götze (Borussia Dortmund/24/59).

Nordirland: McGovern (Norwich City/32/17) - McLaughlin (Fleetwood Town/25/21), Jonny Evans (West Bromwich Albion/28/55), McAuley (West Bromwich Albion/36/67), Hughes (Kerala Blasters/36/103) - McGinn (FC Aberdeen/29/46), Davis (FC Southampton/31/89), Norwood (Brighton & Hove Albion/25/40), Corry Evans (Blackburn Rovers/26/37) - Ward (Burton Albion/30/27) - Lafferty (Norwich City/29/55).

red/dpa/sid | Stand: 11.10.2016, 09:35