Für Trapp ist es der zweite Einsatz in der DFB-Auswahl. " Wir haben ein gutes Gefühl. Man merkt ihm im Training die fehlende Spielpraxis nicht an ", sagte Löw. Bei Paris Saint-Germain hat Trapp seinen Stammplatz verloren. "Kevin Trapp macht im Training einen guten Eindruck. Er kennt die Franzosen sehr gut." Nach der Nullnummer gegen England am vergangenen Freitag in London wird Löw seine Mannschaft auf einigen Positionen verändern. Unter anderem rücken die Weltmeister Toni Kroos und Sami Khedira in die Anfangsformation. Ob Mario Götze nach einem Jahr Pause sein Comeback im Nationaltrikot geben wird, ließ Löw am Montag offen.

" Wir brauchen Spieler, die aufmerksam sind, ein hohes Tempo und hohe Emotionalität ins Spiel bringen ", forderte Löw insgesamt. Das DFB-Team, das seit dem verlorenen EM-Halbfinale gegen die Franzosen 2016 seit 20 Spielen ungeschlagen ist, will das Länderspieljahr ohne Niederlage abschließen. " Gegen Frankreich ist es nicht unbedingt eine Revanche, die gibt es zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben verloren, das kann man nicht zurückholen ", sagte Löw mit Rückblick auf die Europameisterschaft im Nachbarland. Löw erwartet sieben Monate vor dem WM -Turnier in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) einen anderen Charakter des Duells. " Beide werden testen. Frankreich wird auch nicht alle Karten auf den Tisch legen ", sagte der DFB -Chefcoach. Die eigene Marschroute werde etwas anders aussehen als beim jüngsten 0:0 in England. "Frankreich besitzt gerade in der Offensive in der Breite eine unglaubliche Qualität", betonte Löw. Die Franzosen seien noch gefährlicher als die Engländer: " Darauf müssen wir uns einstellen ."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Trapp/Paris (27 Jahre/1 Länderspiel) - Kimmich/Bayern München (22/25), Hummels/Bayern München (28/61), Süle/Bayern München (22/7) - Rudy/Bayern München (27/23), Khedira/Juventus Turin (30/71), Kroos/Real Madrid (27/79), Plattenhardt/Hertha BSC (25/4) - Stindl/Borussia Mönchengladbach (29/9), Özil/FC Arsenal (29/87) - Wagner/1899 Hoffenheim (29/6)

Trainer: Löw

Frankreich: Mandanda/Olympique Marseille (32/25) - Jallet/Nizza (34/15), Varane/Real Madrid (24/39), Umtiti/FC Barcelona (24/13), Digne/FC Barcelona (24/19) - Rabiot/Paris (22/4), Tolisso/Bayern München (23/4), Matuidi/Juventus Turin (30/61) - Griezmann/Atletico Madrid (26/48), Lacazette/FC Arsenal (26/15), Mbappe/Paris (18/9)

Trainer: Deschamps

Stand: 13.11.2017, 13:10