Sightseeing zwischen den Klassiker-Testspielen

Sportschau | 11.11.2017 | 03:05 Min. | Verfügbar bis 11.11.2018 | Das Erste

Torlos in Wemdley, dafür eine Bootstour auf der Themse und Sightseeing in London. Die Nationalmannschaft nutzt die Zeit zwischen den Klassikern außerhalb des Sports, doch der Fokus lenkt sich so langsam auf das Spiel gegen Frankreich in Köln.