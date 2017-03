Selbstbewusst, aber konzentriert - der DFB bereitet sich auf Baku vor

Nach dem Freundschaftsspiel gegen England geht es nun wieder um die Teilnahme an der WM 2018 in Russland. Die deutsche Nationalmannschaft will nicht überheblich in Aserbaidschan antreten und bereitet sich dementsprechend vor.