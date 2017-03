Fotostrecke: Lukas Podolski - Frechheit siegt

Mit seinem Abschiedsspiel in der Nationalmannschaft bahnt sich für Lukas Podolski das Ende einer großen Karriere an. Frech, unbekümmert und leidenschaftlich - bei den Fans wird er als umschwärmter "Prinz Poldi" in Erinnerung bleiben. | bilder