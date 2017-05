U20-Fußballer verpassen Viertelfinale

Die Mannschaft unterlag am Mittwoch in Jeju im Achtelfinale gegen Sambia mit 3:4 (3:3, 1:0) nach Verlängerung. Philipp Ochs brachte das Team von Guido Streichsbier mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung (37. Minute), ehe Emmanuel Banda ausgleichen konnte (50.).

Rettung in die Verlängerung brachte nichts

Fashion Sakala (67.) und Enock Mwepu (86.) brachten Sambia wieder in Front, doch Suat Serdar (89.) und Jonas Arweiler mit einem Last-Minute-Tor (90.+4) retteten die Deutschen in die Verlängerung. Dort beendete Shemmy Mayembe (107.) allerdings Deutschlands Viertelfinal-Hoffnungen. Sambia trifft im Viertelfinale am Montag (10.00 Uhr MEZ) auf den Sieger des Spiels Frankreich gegen Italien.

sid/dpa | Stand: 31.05.2017, 16:00