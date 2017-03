Was für ein Glück, dass die Länderspielplaner beim Deutschen Fußball Bund den Klassiker gegen die Three Lions nicht 27,52 Kilometer weiter nach Westen verlegt haben. In Gelsenkirchen hätte Werner jegliche Art von Welpenschutz bei seinem ersten Länderspiel vergessen können und wäre mit ziemlicher Sicherheit bei jedem Ballkontakt gnadenlos ausgepfiffen worden.

Schalke-Schwalbe wirkt noch nach

In Dortmund hingegen, wo das Spiel am Mittwochabend (22.03.17) steigt, wird es hingegen bestimmt einige Fans geben, die Werners dreiste Schwalbe beim Leipziger 2:1-Sieg gegen Schalke am 12. Spieltag dieser Saison ganz toll fanden. Dass sie das nicht war, hat der erfolgreichste deutsche Stürmer der laufenden Saison inzwischen selbst eingesehen - oder dies zumindest nach ein paar etwas stur klingenden Statements vermutlich auf Anraten seiner Presseabteilung öffentlich so formuliert.

Nach wie vor glaubt Werner zwar, damals ein Ziehen von Naldo gespürt zu haben, doch dass er dann erst einige Meter später Probleme mit dem Gleichgewicht bekam und Schalke-Keeper Ralf Fährmann für das vermeintliche Foul auch noch Gelb sah, hat er im Nachgang immerhin als "Fehler" eingestanden. Dieser verfolgt ihn allerdings bis heute in die Auswärtsstadien der Liga, wo ihn die gegnerischen Fans bei jedem Faller auspfeifen und mit Bierbechern bewerfen - nur vielleicht in Dortmund nicht, auch wenn die Borussenanhänger mit ihren Ausfällen gegen RB natürlich ebenfalls eine Vorgeschichte haben.

"Potenzial zur Weltklasse"

Am leichtesten würde es sich Werner gegen die Engländer machen, wenn einfach die Stärken zeigt, die Bundestrainer Joachim Löw zu der Einschätzung brachten: "Timo hat das Potenzial zur Weltklasse." 14 Treffer hat der Ex-Stuttgarter in der laufenden Spielzeit erzielt, liegt damit hinter dem Ausnahme-Trio Aubameyang, Modeste und Lewandowski auf Rang vier und ist mit drei Toren Abstand auf Hoffenheims Sandro Wagner (und fünf auf Mario Gomez) aktuell bester deutscher Schütze.

Für seinen Vereinscoach Ralph Hasenhüttl ist er damit auch der beste deutsche Stürmer und hat sich das DFB -Debüt verdient: "Timo hat Qualitäten, die außergewöhnlich sind. Er sieht, wo etwas abfällt und nutzt die Räume. Er ist schnell, geht in die Tiefe und ist extrem abschlussstark. Ihn zu holen, ist spannend und ganz sicher kein Fehler."

Zehn Millionen für einen "Chancentod"

Werners Ausftieg ist jedenfalls rasant. Im vergangenen Jahr beim VfB galt er in der Abstiegssaison neben Martin Harnik noch als Chancentod, doch sein Tempo Richtung Tor war da schon erstaunlich und bewog die Rasenballer, rund zehn Millionen Euro für ihn locker zu machen. Dass Werner diese gewisse Sturheit ausstrahlt, hilft ihm möglicherweise auch dabei, sich durch Diskussionen um seine Person nicht von seinem Weg abbringen zu lassen.

Was in der Öffentlichkeit über ihn kursiert, versucht er nach eigenen Worten erst gar nicht an sich heranzulassen: "Als es in Stuttgart nicht lief, habe ich keine Nachrichten gelesen. Und so mache ich es auch jetzt, wo ich mehr gelobt werde. Es wäre aus meiner Sicht falsch, das jetzt zu ändern und sich da abfeiern zu lassen. Entweder man liest alles, oder man macht es wie ich und blendet das vollkommen aus."

Wortführer in Leipzig

Was nicht heißt, dass sich Werner komplett aus der Öffentlichkeit heraushält. Bei RB ist einer der Wortführer geworden, der nun auch die Niederlagen erklären muss. Dabei zeigt er durchaus Selbstkritik und meinte bespielsweise zuletzt nach dem 0:3 in Bremen: "Ich glaube, bei allen Spielen, die wir verloren oder kein Tor geschossen haben, lag das am Gegner, aber auch an uns - weil wir klare Torchancen nicht reingemacht oder den letzten Willen nicht gehabt haben."

Wenn Löw ihn gegen England bringt, wird es an seinem Willen sicher nicht fehlen. Aber er will sich selbst auch nicht zu sehr unter Druck setzen: "Wenn ich sagen würde, ich will gleich mal zwei Tore schießen, wäre das sehr vermessen. Ich will einfach die Stimmung genießen, die Atmosphäre. Ich möchte es einfach genießen, mit dieser Mannschaft spielen zu dürfen. Ich versuche, meine Aufregung und Nervosität runterzufahren und meine Leistung, wie ich sie bei RB Leipzig bringe, auch dort zu bringen."

"Vielleicht ein neuer Stürmertyp"

Wenn ihm das gelingt, hätte der 21-Jährige schon eine Menge erreicht und könnte die Diskussion, ob er nun eher Klinsmann, Völler, Rummenigge oder Klose ähnelt, als akademisch entlarven. Werner jedenfalls ist sicher: "Der Fußball hat sich in der Zeit einfach weiter entwickelt. Vielleicht bin ich auch ein neuer Stürmertyp." Und zwar einer, der mit seinem Speed eigentlich perfekt zu den spielstarken Mittelfeldleuten wie Toni Kroos oder Mesut Özil passen müsste, die ihm die Bälle in die Tiefe servieren. Schwalben braucht er gar nicht.

Stand: 21.03.2017, 17:44