Stürmer trifft kaum

Nachdenklich sei er nicht, sagt Müller. Aber "seine Krawatte" sei schon entsprechend groß. Bezeichnend für sein Tief war sein Schuss aus sechs Metern an den Pfosten in der Nachspielzeit beim 1:1 gegen 1899 Hoffenheim am vergangenen Samstag. "Die Scheiße klebt so ein bisschen an meinem Stiefel" , sagt Müller.

Ausgangspunkt: Halbfinale der Champions League

In Zahlen liest sich das so: In acht Bundesligaspielen traf er kein einziges Mal, im DFB-Pokal in zwei Spielen auch nicht, alleine in der Champions League gelangen ihm in vier Spielen zwei Tore. "Er hadert mit seinem Schicksal wegen Bayern München. Er muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das tut er. Dementsprechend wird er demnächst wieder Tore schießen" , sagt der Münchner Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Die Suche nach dem Ausgangspunkt der Misere führt in die Saison 2015/16, an deren Ende Müller im Halbfinale der Champions League gegen Atlético Madrid einen Strafstoß verschoss, was die Bayern wohl den Finaleinzug kostete. Es falle auf, dass es bei Müller seit diesem Elfmeter nicht mehr richtig laufe, stellte auch Rummenigge fest.

San Marino fürs Selbstvertrauen