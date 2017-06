Vor der Partie in Kopenhagen am Dienstag (20.45 Uhr, Live-Ticker auf sportschau.de) richtet sich der Blick zunächst einmal auf die möglichen Debütanten. Gleich sieben Spieler im Kader von Joachim Löw haben noch kein Länderspiel bestritten: Kevin Trapp, Sandro Wagner, Amin Younes, Diego Demme, Kerem Demirbay, Marvin Plattenhardt und Lars Stindl.

All diese Neulinge profitieren davon, dass Bundestrainer Joachim Löw ein Jahr vor der WM in Russland vielen seiner Stammkräfte wie Manuel Neuer, Mesut Özil oder Toni Kroos eine Pause gönnt. Die Chance, dass alle potenziellen Neulinge auch tatsächlich ihr Debüt feiern, ist groß. Denn sie gehören nicht nur gegen Dänemark zum Kader, sondern auch am Samstag in Nürnberg beim WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino (20.45 Uhr) - und beim Confederations Cup vom 17. Juni bis 2. Juli in Russland.

Vierwöchiges Experiment

"Wir sind jetzt vier Wochen zusammen, haben inklusive der beiden vorgelagerten Länderspiele bis zu sieben Spiele", sagte Löw. "Danach kann ich Spieler anders beurteilen, sehen, woran der eine oder andere noch arbeiten muss." Für viele Fans mögen die Partien ohne die großen Namen weniger Reiz ausüben. Für Löw sind sie dagegen ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur "Vision" - dem WM-Titel 2018. "Das Ziel für mich ist, drei oder vier, vielleicht sogar fünf Spieler so weit zu bekommen, dass sie in der Lage sind, Druck zu machen auf unsere etablierten Spieler."

Während die Neulinge nur gewinnen können, stehen die erfahreneren Nationalspieler vor der Aufgabe, das nächste Level zu erreichen. Aus der Weltmeistermannschaft von 2014 sind nur drei Spieler dabei: Julian Draxler, Skhodran Mustafi und Matthias Ginter. Löw nimmt mit Blick auf den Confed Cup vor allem Draxler und Mustafi in die Pflicht. "Julian soll auf jeden Fall eine Führungsrolle übernehmen. Er steht für die Generation nach der Generation 2010 um Manuel Neuer. Wenn die mal aufhört, kann Draxler immer noch in der Nationalmannschaft spielen."

"Draxler hat sich weiterentwickelt"

Draxler hatte sich nach einem schwachen Halbjahr beim VfL Wolfsburg im Winter zu Paris St. Germain verabschiedet. Im dortigen Starensemble spielte er auf der linken Außenbahn direkt eine wichtige Rolle. Wettbewerbsübergreifend erzielte er in 25 Spielen zehn Tore und bereitete drei Treffer vor. "Er hat sich in Paris fußballerisch noch mal weiterentwickelt, auch von seiner Persönlichkeit her", sagte Löw.

Mustafi hat sich in der Innenverteidigung des FC Arsenal als Stammspieler etabliert. "Er ist ein Spieler, der in jungen Jahren schon gut organisieren kann, sehr kommunikativ ist", sagt Löw. Ansonsten werde sich in den kommenden Wochen auch zeigen, wer von den Jungen Führungsaufgaben übernehme. "Das ist ja auch spannend und schön zu beobachten."

red/sid | Stand: 05.06.2017, 08:30