Unvergessener Tiefpunkt: Die "Schande von Gijón"

Trotz des folgenden 4:1-Erfolgs über Chile heißt es deshalb bereits im dritten Vorrundenspiel: Sieg oder Heimreise. Weil Gegner Österreich eine knappe Niederlage zum Weiterkommen reicht, erleben die Zuschauer am 25. Juni 1982 in Gijón ein Skandalspiel, das in die WM-Historie eingeht. Nach einer frühen Führung durch Horst Hrubesch stimmt das Ergebnis und beide Seiten stellen bis zum Abpfiff jegliche Angriffsbemühungen ein, so dass der deutsche 1:0-Sieg beiden Mannschaften zum Weiterkommen reicht. " Das riecht nun wirklich nach Absprache und Schiebung ", empört sich selbst ARD -Kommentator Eberhard Stanjek. " Es ist eine Schande, anders kann man das wohl nicht mehr nennen! "

Mit der "Schande von Gijón" verspielen die arrogant agierenden Deutschen alle Sympathien. Doch es soll noch schlimmer kommen. Nachdem die DFB-Elf in der Zwischenrunde mit Rumpelfußball auch England und Gastgeber Spanien aus dem Turnier geworfen hat, gewinnt sie das dramatische Halbfinale gegen Frankreich im Elfmeterschießen mit 5:4. In Erinnerung bleibt jedoch nicht ihre kämpferische Leistung, sondern ein brutales Foul von Torhüter Schumacher am einschussbereiten Stürmer Patrick Battiston in der 57. Minute.

Verhasst und ausgepumpt ins Finale