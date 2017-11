Der Sportschau Club mit Hans Meyer

Auch das aktuelle Geschehen in der Bundesliga wird eine Rolle spielen. Sind ältere Trainer Auslaufmodelle oder beweist die Verpflichtung von Jupp Heynckes das Gegenteil? Wie bewertet Hans Meyer die Einführung des Videobeweises? Haben sich Werte wie Anstand und Moral in den letzten Jahren in der Bundesliga verändert? Diese und andere Themen wird Julia Scharf mit dem Kulttrainer besprechen.

Neben Julia Scharf führt wie gewohnt Arnd Zeigler durch die Sendung und wirft seinen humorvollen Blick auf das Fußballgeschehen und den Gast.

Stand: 13.11.2017, 12:59