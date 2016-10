Lockerer DFB-Sieg gegen Tschechien

Thomas Müller brachte die DFB -Elf in Führung (13.), die weiteren Treffer erzielten Toni Kroos (49.) und erneut Müller (65.) mit seinem vierten Treffer im zweiten Quali-Spiel für die WM in Russland 2018. Mit seinen Toren überflügelte der Münchner Angreifer den früheren Mittelstürmer Ulf Kirsten in der "ewigen" Torjägerliste. "Vielleicht hat ein Tor mehr gefehlt. Aber wir haben sehr gut gespielt, sehr gut kombiniert, haben die Tschechen laufen lassen, hatten viele Abschlüsse" , zählte Abwehrchef Jerome Boateng bei RTL auf, "in der 2. Halbzeit haben wir ein Stück zurückgeschaltet, aber insgesamt war es ein gutes Spiel von uns."

Hummels und Boateng als Spielgestalter

Die deutsche Elf dominierte die Partie gegen mutig aufgestellte Tschechen von Beginn an. Die Innenverteidiger Mats Hummels und Jerome Boateng bauten das Spiel mit punktgenauen Pässen nach vorne immer wieder mustergültig auf. Dabei suchten sie nicht nur die sehr hoch stehenden Außenverteidiger Joshua Kimmich und Jonas Hector, sondern bisweilen auch den direkten Weg in die Spitze. Dort gab Özil den ebenso umsichtigen wie ideenreichen Regisseur, der das Spiel schnell zu machen verstand. Tschechien hielt mit Härte und Kampfkraft dagegen, hatte in der Offensive aber so gut wie keine Aktion.

Der Münchner Müller nutzte gleich die erste echte Chance der deutschen Auswahl. Mats Hummels hatte den Angriff eingeleitet, über Mario Götze und Mesut Özil gelangte der Ball zu Müller, der aus elf Metern eiskalt vollstreckte. Danach war der Weltmeister gegen harmlose Tschechen bemüht, sofort nachzulegen. Julian Draxler und erneut Müller (23./25.) scheiterten ebenso wie Mario Götze nach tollem Doppelpass mit Müller (31.) nur knapp.

Kroos sorgt kurz nach Wiederbeginn für die Entscheidung

Nur drei Minuten nach Wiederbeginn sorgte Toni Kroos mit einer tollen Direktabnahme von der Strafraumgrenze für den zweiten Treffer. Die Vorarbeit hatte der agile Josuah Kimmich geleistet, der sich auf der rechten Seite durchsetzen konnte. Thomas Müller sorgte nach feiner Vorarbeit von Özil und Linksverteidiger Hector für den Schlusspunkt.

Die DFB-Elf kam noch zu weiteren Gelegenheiten durch den eingewechselten Benedikt Höwedes (79./90.) und einen Kopfball von Kimmich (83.), den der tschechische Keeper Tomas Vaclik parieren konnte. Glück hatten die Gastgeber, als die Tschechen in der Nachspielzeit den Ehrentreffer erzielten, den der Schiedsrichter aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition aberkannte.

"Heute können wir schon sehr zufrieden sein" , sagte Bundestrainer Joachim Löw bei RTL, "wir hatten das Spiel über die gesamte Zeit fest im Griff." Müller zeigte sich "glücklich, dass ich getroffen habe" , war aber auch mit der Teamleistung zufrieden. "Beide Spiele sind wir seriös angegangen. Auch heute hätten wir noch mehr Tore erzielen können, aber insgesamt haben wir ein sehr konzentriertes Spiel abgeliefert" , sagte der zweimalige Torschütze.

Sorgen um Einsätze von Boateng und Hector

Löw bangt allerdings für die Partie gegen Nordirland um Jerôme Boateng und Jonas Hector, geht aber vom Einsatz beider Defensivspieler aus. "Jerôme hat einen Schlag abbekommen, Jonas hat nach einem Pressschlag oder einem Pferdekuss ein bisschen muskuläre Probleme" , sagte Löw, "ich gehe aber davon aus, dass es nicht ganz so schlimm ist." Die Auswechslung Hectors beim 3:0 gegen Tschechien im zweiten Quali-Spiel am Samstag in Hamburg sei "eine Vorsichtsmaßnahme" gewesen, ergänzte Löw.

Am kommenden Dienstag (11.10.16) spielt Deutschland im dritten Qualifikationsspiel in Hannover gegen Nordirland.